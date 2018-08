Vuelta 2018 – Successo in volata per Clarke sul traguardo di Roquetas de Mar | cambia la

Diretta / Vuelta 2018 5^ tappa : vincitore Simon Clarke! De Marchi terzo e quarto Villella : Diretta Vuelta 2018 streaming video e tv 5^ tappa Granada-Roquetas de Mar, 188,7 km: vincitore, percorso e orario di un’altra frazione mista (oggi mercoledì 29 agosto)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:31:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (30 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, giovedì 30 agosto, è in programma la sesta tappa della Vuelta a España 2018, da Huércal-Overa a San Javier. Mar Menor, per un totale di 155,7 km. Frazione relativamente breve considerando l’altimetria pianeggiante per larghi tratti del percorso. Non mancano comunque le salite, due di terza categoria: l’Alto del Garrobillo (3,8 km al 5,7%) e l’Alto del Cedacero (4 km al 6,2%). Entrambe non dovrebbero evitare di ...

Classifica Vuelta 2018 / Maglia rossa Kwiatkowski : gli italiani in graduatoria (5^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018: la Maglia rossa e le altre graduatorie. In testa alla corsa troviamo sempre Michal Kwiatkowski, ma il podio virtuale è cambiato con la presenza di Buchmann e Yates(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 14:11:00 GMT)

Vuelta 2018 – Oggi la quinta tappa : velocisti protagonisti - Trentin e Sagan a caccia del successo : I velocisti tornano protagonisti nella quinta tappa della Vuelta di Spagna 2018: sfida Sagan-Trentin? Dopo la vittoria di King nel primo arrivo in salita alla Vuelta di Spagna 2018, i ciclisti sono pronti per affrontare una nuova tappa di media montagna, dove i velocisti potrebbero essere protagonisti assoluti, in un finale tutto pianeggiante, che arriva però dopo un tosto gpm di seconda categoria a 30km dal traguardo. 188,7 km da Granada ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : quinta tappa Granada-Roquetas de Mar - pericolo imboscate! Percorso pieno di insidie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2018, da Granada a Roquetas de Mar, per un totale di 188,7 km. Il Percorso della frazione odierna si presenta ricco di insidie, caratterizzato da continui saliscendi. All’interno del tracciato due GPM, nell’ordine di terza e seconda categoria: dopo una scalata di 4 km al 7% di pendenza media si giunge in cima all’Alto de Orgiva (situato al 55° ...

Vuelta a España 2018 - allarme Vincenzo Nibali : “Mi fa male la schiena - non so se tornerò quello di prima” : La caduta al Tour de France dello scorso 19 luglio, provocata da uno spettatore sconsiderato, potrebbe aver compromesso non solo il sogno iridato ma anche il finale di carriera di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto ad una operazione per ‘cementificare’ la frattura alla decima vertebra toracica ed accelerare i tempi di recupero per riuscire a prendere parte alla Vuelta a España 2018, considerata una tappa di ...

Vuelta 2018 – Fabio Aru guarda il lato positivo : “sono competitivo - il caldo farà la differenza” : Il corridore sardo ha analizzato la quarta tappa della Vuelta, sottolineando come l’obiettivo principale in questo momento è quello di rimanere con i migliori Risposte positive per Fabio Aru dopo il primo arrivo in salita della Vuelta di Spagna, il corridore italiano non si è lasciato intimorire dai suoi avversari, rimanendo ancorato al gruppo dei migliori. Foto Massimo Paolone – LaPresse Sorriso tirato ma grande fiducia nelle ...

Vuelta 2018 - l’allarme di Nibali : “soffro come un cane - non so se tornerò più quello di prima” : Il ciclista della Bahrain-Merida continua a lamentare forti dolori alla schiena dopo la caduta del Tour, le sue parole non fanno ben sperare Il primo arrivo in salita della Vuelta 2018 non fa sorridere Vincenzo Nibali, anzi. Il corridore della Bahrain-Merida paga ben undici minuti al vincitore Benjamin King, riuscito a tagliare per primo il traguardo della quarta tappa. Una situazione insolita per lo Squalo, che continua a lamentare dolori ...