Vladimir Putin ha promesso che la contestata riforma delle pensioni in Russia sarà

BERLINO - VERTICE MERKEL-PUTIN/ Scaramucce pre-summit sull'Ucraina : Vladimir - "non riusciamo ad andare avanti" : BERLINO, VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:49:00 GMT)

Matteo Salvini : 'Cosa penso davvero di Vladimir Putin e della Russia' : Una lunga intervista. A un giornale che non è solito trattarlo coi guanti di velluto. E infatti, Il Foglio incalza a lungo, in una chiacchierata faccia a faccia Matteo Salvini sui suoi rapporti con la ...

Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno nel 2019 : Donald Trump ha deciso di far slittare il prossimo incontro con Vladimir Putin al 2019. Lo afferma la Casa Bianca.

Vladimir Putin - il documento clamoroso : 'Il leader del futuro...' - le mani sull'Italia : 'È finita la Guerra Fredda', ha annunciato Vladimir Putin da Helsinki, dopo lo storico incontro con il collega americano Donald Trump . Ma al di là dei nuovi rapporti tra Russia e Usa , forse il ...

Trump-Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trascinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Patto di ferro tra Vladimir Putin e Donald Trump : Un nuovo asse sigillato da una stretta di mano ad Helsinki tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Mondiali 2018 - ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin : La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si è presentata dal presidente russo Vladimir Putin con un regalo, una maglietta della nazionale croata in rosso e bianco con il numero 9 e il nome Putin scritto sopra L'articolo Mondiali 2018, ecco VP9. La presidente della Croazia regala la maglia della nazionale a Vladimir Putin proviene da Il Fatto Quotidiano.

Russia 2018 - le palle di Putin / Il mondiale che (non) sta cambiando Vladimir : A Mosca, lungo le massicciate che proteggono i binari delle ferrovie usate dai pendolari con grossi blocchi di cemento che fungono da palizzate, sono apparsi dei murales. Più o meno simili. C’è disegnato il volto di una donna a cui hanno tappato la bocca con un pallone di Russia 2018. Accanto, una scritta verniciata di rosso: “Non riuscirete ad affogare le grida dei carcerati con il fragore degli stadi”. A proposito di carcerati. Oleg Sentsov, ...

Matteo Salvini in Russia per incontrare Vladimir Putin : Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia un suo imminente viaggio in Russia per incontrare Vladimir Putin. “Se riesco – ha

Perché i mondiali di Russia 2018 sono la vetrina di Vladimir Putin : Ma al mondo ci sono miliardi di signorine che portano consenso. In questo, il football non si batte. Una delle prime azioni di politica sportiva dell'era Putiniana è stata il potenziamento dello ...

Giancarlo Giorgetti - missione in Russia il 12 luglio : incontro anche con Vladimir Putin? : ... il vicesegretario leghista, appassionato di calcio , noto tifoso del Southampton e del Varese, , sarà in Russia in qualità di sottosegretario con delega allo Sport e l'1 luglio dovrebbe assistere ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Vladimir ha la sua arma di distrazione di massa : Molte ragazze che hanno assistito all’ormai storica partita Russia-Spagna hanno dichiarato al canale YouTube Cosa sta succedendo? (Ruposters life) di aver provato qualcosa di simile alla sensazione di un orgasmo. Come hanno confessato le stesse cheerleader della nazionale russa: “La vittoria della nostra squadra è stata meglio che fare sesso”. Mi permetto sommessamente di dissentire, l’ideale è far l’amore guardando la partita. Il calcio ...