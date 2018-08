Violentata turista danese a Rimini | arrestato 37enne già denunciato

Turista danese Violentata a Rimini da ambulante del Bangladesh già denunciato tre volte per stesso reato : Ancora uno stupro in una località balneare, ancora una violenza sessuale a Rimini . Una Turista danese di 26 anni è stata violentata domenica all'alba, a Rimini , da un 37enne...

Rimini : turista Violentata - indagati due allievi poliziotti : Una turista tedesca ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo a Rimini. Sul registro degli indagati sono finiti due allievi agenti di polizia di Brescia, rispettivamente di 21 e 23 anni, che sono stati proprio dalle forze dell’ordine locali. Secondo la prima ricostruzione, la ragazza che era arrivata in Italia per trascorrere le vacanze sulla Riviera Romagnola, ma sabato pomeriggio è stata aggredita e violentata in ...