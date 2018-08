: Violenta turista danese a #Rimini, arrestato - Agenzia_Ansa : Violenta turista danese a #Rimini, arrestato - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Violenta turista danese a #Rimini, arrestato - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: Violenta turista danese a #Rimini, arrestato -

Unadanese di 26 anni ha denunciato di essere statata domenica scorsa a. In manette un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh,dai Carabinieri nel giro di 24 ore. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Era stato denunciato per tre volte per violenza sessuale, una nei confronti di una minorenne. Nella notte tra domenica e lunedì il fermo: è indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale. Il Gip ha convalidato l'arresto.(Di mercoledì 29 agosto 2018)