Vino | Coldiretti | record storico dello spumante italiano all’estero

Vino - Coldiretti : in Toscana vendemmia 2018 col turbo +15% grappoli : Roma, 20 ago., askanews, - Mancano pochi giorni in Toscana al via della vendemmia 2018 che vede secondo le stime di Coldiretti una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa, a ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...