Vincent Cassel e la serenata a Tina | peccato che sia davvero stonato

Innamoratissimo e seminudo - Vincent Cassel dedica una serenata romantica alla nuova moglie Tina : Ha totalizzato un milione di visualizzazioni in due giorni il video che ritrae il neosposo Vincent Cassel mentre canta una serenata alla moglie, la modella Tina Kunakey. Un’esibizione tanto romantica quanto stonata, che ha fatto impazzire i follower L'articolo Innamoratissimo e seminudo, Vincent Cassel dedica una serenata romantica alla nuova moglie Tina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vincent Cassel uomo da serenata (per Tina) : A torso e piedi nudi, l’asciugamano legato intorno alla vita, Vincent Cassel è in un giardino, rivolto verso una finestra, e canta la propria felicità: Gringo da parada Com @mosquitomqt @inaciorios @brunocampos___ #tegosto #fundodequintal #sambaserenata #backstage #off A post shared by Vincent Cassel (@VincentCassel) on Aug 25, 2018 at 10:53am PDT La felicità di un uomo che è compagno, adesso marito, di Tina Kunakey, la donna ...

Vincent Cassel e Tina Kunakey sposi : le foto del sì : Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno detto sì. L’attore francese, 51 anni, e la modella 21enne, (come annunciato sulla coperTina di Vanity Fair in edicola questa settimana), si sono sposati il 24 agosto a Bidart, un paesino di 4500 anime vicino Biarritz. Camicia rosa e completo bianco per lui, informale e vacanziero, perfetto per una cerimonia a pochi chilometri dal mare, raggiante lei, una nuvola di tulle, ricci al vento e maxi orecchini. ...

Vincent Cassel sposa Tina Kunakey : ‘Non scegli di chi innamorarti’ : “Non puoi scegliere di chi innamorarti”. Questa la frase che riassume il pensiero di Vincent Cassel sull’amore. L’attore, intervistato da Vanity Fair nel numero in edicola il 22 agosto, parla della sua Tina Kunakey (QUI chi è), cui ha chiesto di sposarlo. 51 anni lui, 21 lei: “Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata. Il giorno dopo, quando me l’ha detto, ero un po’ sorpreso ma ho ...

