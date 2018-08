Villa comunale | riqualificazione da 192mila euro | nuova veste per il laghetto

Castellammare - Estate in città : 18mila euro per gli eventi. A Ferragosto spettacolo pirotecnico in Villa comunale : La manifestazione sarà caratterizzata dall'esibizione di imperdibili spettacoli di artisti italiani, anteprime, eventi, spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, ...

