Vieri contro Moratti “Vale zero | non voglio parlare con lui” Ultime notizie “Ma il 5

Un weekend da bomber : Vieri in campo per la ricerca contro i tumori infantili : Un gol per la ricerca scientifica contro i tumori infantili del cervello. A segnarlo Bobo Vieri, che ha messo in palio un weekend in sua compagnia a Milano Marittima. Un fine settimana da bomber veri ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo pancia contro pancia : E’ una vera e propria condivisione di coppia per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. “Coco ti faccio compagnia in questa gravidanza” cinguetta Vieri postando una foto in cui bacia la sua Costanza. I due sono di profilo: pancia contro pancia. “Per solidarietà si è fatto crescere la pancia! Grazie #dad” replica la Caracciolo che si gode sole e mare cullando il pupo che porta in grembo. Vieri intanto è sempre più impegnato a girare ...