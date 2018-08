Video-choc dei lager libici | il Papa ha voluto vederli Riportarli indietro?

Lager Libia - i Video choc che il Papa ha visto/ Torture ai migranti - Francesco : “difficile mandarli indietro” : Libia, i Lager dei migranti: video choc che il Papa ha voluto vedere, "Torture, frustate e colpi di machete". Le foto sconvolgenti, Francesco: "difficile mandarli indietro, no porto sicuro"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Londra - poliziotto preso a calci in un fast food. Video choc diventa virale : Due uomini hanno picchiato un agente di polizia a Hackney, un borgo di Londra. La scena ha avuto luogo ieri sera intorno alle 22 ed è stata ripresa da alcuni presenti che hanno poi postato il filmato su Twitter.Come si può vedere dalle immagini, il poliziotto stava arrestando un sospetto all'interno di un McDonald's quando è stato preso a calci ripetutamente da due presenti. La tensione è continuata a salire fino a quando l'agente non ha ...

“I migranti? Pensateci bene…”. Papa Francesco ha voluto vedere quei Video choc : Il video che mostra chi scappa da fame e guerre, è troppo cruento, scrive L’Avvenire, ma Papa Francesco ha voluto vederlo. Ha osservato in silenzio quelle immagini, arrivate in Italia insieme ai superstiti, in quello che viene definito lager libico e che il quotidiano riporta in minima parte. Sono immagini drammatiche che, una volta viste, difficilmente si possono dimenticare. Come gli occhi imploranti di un ragazzo in lacrime che ...

L'orrore dei lager libici : i Video choc che il Papa ha voluto vedere : Le foto qui pubblicate , violente come un pugno nello stomaco, sono dei fermi immagine dei filmati conservati dai superstiti, come prova delle violenze subite, per aprire gli occhi del mondo sulla ...

Il momento terribile. Un nuovo Video choc del crollo di ponte Morandi : ... non partecipando alla cerimonia di Stato che ha visto la partecipazione del mondo della politica accolto in maniera diametralmente opposta. Fischi per la vecchia classe dirigente, applausi per gli ...

Il momento terribile. Un nuovo Video choc del crollo di ponte Morandi : Sono ancora fresche nel ricordo di tutti le immagini del dramma di ponte Morandi, crollato a Genova all’improvviso il 14 agosto causando un totale di 43 morti, numero purtroppo cresciuto con il passare delle ore quando anche i corpi degli ultimi dispersi sono stati ritrovati. Istantanee che si sovrappongono, una dopo l’altra, video e testimonianze di chi si è trovato a vivere un orrore troppo grande per essere raccontato e ...

Il Video choc che mostra lo sbriciolamento del ponte Morandi : Un operaio che corre verso un casotto per ripararsi dalla pioggia. Un mezzo meccanico in manovra. E poi la tragedia, seguita da un gatto bianco che si aggira stranito tra le macerie. Le terrificanti immagini riprese dalle telecamere fisse del centro rifiuti posto sotto al ponte Morandi e diffuse dalla Guardia di Finanza documentano in maniera inequivocabile la tragedia vissuta da chi ha avuto la sfortuna di avere il viadotto Polcevera sopra la ...

Genova - Video choc dopo crollo Ponte Morandi/ I primi soccorsi : “adesso ci sono io - rimani vivo!” : Ponte Morandi a Genova, il video choc dei primi soccorso negli attimi dopo il crollo: "ehi sei solo? rimani vivo, mi raccomando, ci sono qui io". Le immagini e il "buio" straziante(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:22:00 GMT)

“Non più 22 - il bilancio è pesantissimo”. Video choc : cosa c’è sul luogo del crollo : Continuano a circolare senza sosta le immagini dei drammatici fatti accaduti in queste ore, quando Ponte Morandi, il ponte dell’autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia, è crollato di colpo. Un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattuto per un cedimento strutturale sull’abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte ...

Genova - ponte Morandi crollato su autostrada A10/ Video ultime notizie - immagini choc : “cedimento strutturale” : A10 Genova, ponte Morandi è crollato sull'autostrada: ultime notizie Video, il viadotto Polcevera ha avuto “cedimento strutturale”, diversi veicoli coinvolti. Incidente e rischio disastro(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:31:00 GMT)

MANTOVA - 14ENNE MORTO SCHIACCIATO DA PANCHINA GIREVOLE/ Video ultime notizie : Castel d'Ario sotto choc : Ragazzino di 14 anni muore SCHIACCIATO da struttura in ferro. ultime notizie: fatale la caduta della giostra da 8 quintali che si è staccata improvvisamente dal proprio sostegno(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 16:36:00 GMT)

Morire soffocando : Video-choc sulla pesca a strascico : Pesci presi con le reti a strascico e poi lasciati boccheggiare e Morire. Sofferenza e soffocamento senza senso: spesso i pesci vengono rigettati in mare in qaunto non “vendibili”. Le immagini sono state realizzate da un “infiltrato” su un peschereccio sardo in azione al largo delle coste dell’isola. E sono diventate un video, “Soffocare, quello che non ti dicono sulla pesca in Italia”, che sembra un ...

“Aiuto!”. Una ragazza per terra - poi le urla : il Video choc e l’amara verità : Il video è rimbalzato in rete e mostrava una giovane sdraiata per terra, che urlava per il dolore alla spalla e per un ginocchio sbucciato. Nel filmato si sente la ragazza strillare e si vede un gruppetto di turisti fermo a osservare la scena. Nessun malore, o aggressione, la 15enne finita in rete era una ladra. Il rocambolesco furto finito male ieri a Venezia, alla Giudecca, è stato filmato da abitante della zona e poi è stato pubblicato ...

SALVINI COME SATANA : COPERTINA CHOC DI FAMIGLIA CRISTIANA/ Video : “Vade retro? Niente di personale - ma...” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 22:30:00 GMT)