Via Ramazzini | i rom sotto accusa sono quelli che vinsero il ricorso anti-sgombero alla

Roma - 13 nomadi del River sfrattati dal centro accoglienza di Via Ramazzini : rubavano nel magazzino : Allontanati perché sospettati di aver rubato nel magazzino della Croce Rossa. Protagonista una famiglia rom di 13 persone, 10 i figli, che era stata portata al centro Better Shelter di via Ramazzini ...

Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN Via RAMAZZINI : L'articolo Fratelli d’Italia – SIT IN DI PROTESTA IN VIA RAMAZZINI proviene da RomaDailyNews.