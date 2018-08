trnews

: Verso “La Notte Verde”, tra incontri e appuntamenti: - TeleRama_News : Verso “La Notte Verde”, tra incontri e appuntamenti: - WhyNot16958299 : RT @PasqualeTotaro: Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore Alda Merini #DonneInArte #Esta… - abdulhayemehta : RT @PasqualeTotaro: Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore Alda Merini #DonneInArte #Esta… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Come in ogni giornata di preludi, dalle 18.45 alle 20.45 anche oggi si terranno cinque laboratori, per poi proseguire alle 21 con una riflessione su "L'economia del cibo come infrastruttura del ...