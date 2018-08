Venezuela | appello Maduro a connazionali in fuga | ' tornate'

Terremoto Venezuela : tanta paura e messaggi di allarme - “appello alla calma” : tanta paura me nessun morto o ferito per il Terremoto magnitudo 7.3 che ha colpito il Venezuela alle 23:31 di ieri ora italiana: l’epicentro è stato localizzato a 20 km nord-nordovest da Yaguaraparo, nei pressi della costa nord-orientale dello Stato di Sucre, a una profondità di 123 km, secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi anche nella capitale Caracas, a circa 400 km di ...