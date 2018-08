ilfattoquotidiano

: #Venezia, Vanessa #Redrave leonessa: 'Sui rifugiati bestemmio' - Agenzia_Ansa : #Venezia, Vanessa #Redrave leonessa: 'Sui rifugiati bestemmio' - Cascavel47 : Venezia 75, Vanessa Redgrave: “Io rifugiata di guerra. I governi hanno perso la comprensione della realtà”… - italianaradio1 : Venezia 75, Vanessa Redgrave: “Io rifugiata di guerra. I governi hanno perso la comprensione della realtà” -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Bella come il sole, sensuale come la luna. E dalla bravura che non è un optional.riceve il suo Leone d’oro alla carriera alla Mostra died è trionfo. “Mi state regalando un miracolo con questo premio, lo sapete?” esclama la signora del teatro e cinema britannico che parla correntemente anche l’italiano, grazie al marito Franco Nero. Oggi la fulgidaè soprattutto una pasionaria dei diritti dei rifugiati per i quali si è persino dedicata alla regia, sostenuta e incoraggiata dal figlio Carlo (Nero) anch’egli regista e produttore. Ha dunque realizzato Sea Sorrow, uscito nelle sale italiane qualche mese fa. “Chi conosce la reale situazione dei rifugiati non può stupirsi del mio impegno, imprescindibile”. E lo ricorda ad ogni ocasione, Ms, che anche lei è stata unaai tempi di, essendo stata evacuata da Londra verso il nord. “Ma ...