Venezia 75 | il padrino Michele Riondino sfila sulla scala del Casinò

Festival di Venezia : Michele Riondino e l’eleganza del ciuffo da «padrino» : Per molti ancora «Il giovane Montalbano», dalla serie tv che ha intepretato dal 2012 al 2015 sulla Rai, Michele Riondino, attore, appassionato di musica (suona la chitarra), papà amorevole e mammone come si è auto-definito, è il cerimoniere al 75° Festival del Cinema di Venezia. In prima serata, il 29 agosto, e ultima l’8 settembre, l’attore 39enne nato a Taranto calcherà il tappeto rosso. Per il secondo anno l’evento cinematografico ha ...