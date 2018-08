Venezia 75 | Del Toro | non sarò un dittatore della giuria

Carolina Crescentini arriva alla Mostra del Cinema di Venezia : 'È uno dei ruoli più belli del mondo: fare indigestione di film, intravedere il futuro, del Cinema e del mondo. Vado a cuore aperto ma sarò una giurata severissima', Carolina parte con la marcia ...

Venezia - Brugnaro inaugura ponte dell'Accademia restaurato : ... continua il sindaco, ricordando che inoltre 'Luxottica ha un welfare aziendale unico al mondo'. Del resto 'siamo convinti che la qualità del lavoro dei nostri dipendenti sia legata in modo ...

Venezia 75 - Vanessa Redgrave : “Io rifugiata di guerra. I governi hanno perso la comprensione della realtà” : Bella come il sole, sensuale come la luna. E dalla bravura che non è un optional. Vanessa Redgrave riceve il suo Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia ed è trionfo. “Mi state regalando un miracolo con questo premio, lo sapete?” esclama la signora del teatro e cinema britannico che parla correntemente anche l’italiano, grazie al marito Franco Nero. Oggi la fulgida Vanessa è soprattutto una pasionaria dei diritti dei rifugiati per i ...

Zanzare pericolose - un caso di Dengue in Friuli. "Venezia sia capofila della disinfestazione per il 2019' : Stiamo parlando di regole e il compito della politica è anche quello di pensare le regole in modo tale che le cose funzionino al meglio, nell'interesse dei cittadini. E la salute dei cittadini è l'...

Le foto del primo giorno a Venezia : È iniziata la 75esima edizione del Festival del cinema, e sono già arrivati Ryan Gosling, Vanessa Redgrave e Naomi Watts The post Le foto del primo giorno a Venezia appeared first on Il Post.

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

75^ Mostra del Cinema di Venezia : tutti gli appuntamenti tv : Mostra del Cinema di Venezia 2018 I film, il red carpet, le critiche, i premi e gli ospiti (sono attesi, tra gli altri, Emma Stone, Ryan Gosling e Lady Gaga). La 75? Mostra internazionale di arte Cinematografica di Venezia, oltre che nella città lagunare, va in scena anche in tv. Da oggi – 29 agosto – all’8 settembre, anche il piccolo schermo si mobiliterà per seguire l’evento con appuntamenti e speciali dedicati. A fare ...

Venezia - inaugurato il ponte dell'Accademia dopo il restauro : Il cantiere ha sempre consentito il passaggio sia sopra che sotto l'arcata, una delle quattro che attraversano il Canal Grande. Il restauro è costato 1,7 milioni, donati da un gruppo industriale

"Solo una donna in gara" - polemica alla Mostra del cinema di Venezia : E' l'accusa lanciata in un articolo pubblicato su 'Hollywood Reporter', a firma di Ariston Anderson e Scott Roxborough...

Michele Riondino - "padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ Salvini : "lo incontrerei volentieri per..." : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.

ANNA FOGLIETTA/ "Un giorno all'improvviso" al Festival del Cinema di Venezia : "Il mio personaggio? Fortissimo" : ANNA FOGLIETTA interpreta il ruolo di una donna affetta da narcisismo patologico nel film "Un giorno all'improvviso" alla Mostra del Cinema di Venezia.

Monica Vitti indimenticabile alla Mostra del Cinema di Venezia : Monica Vitti, 86 anni compiuti lo scorso novembre, non potrà presenziare alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (dal 29 agosto all’8 settembre). L’attrice da molto tempo non si Mostra in pubblico a causa di una malattia degenerativa simile all’Alzheimer. Monica però resta indimenticabile. La sua bellezza, la sua bravura, la sua unicità sono sempre presenti al festival Cinematografico più importante ...

FESTIVAL DI Venezia 2018/ Foto - i look delle star : Naomi Watts sbarca in Laguna come una vera diva : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni

MICHELE RIONDINO - "PADRINO" AL FESTIVAL DEL CINEMA DI Venezia / L'attacco a Salvini : "Non mi rappresenta" : MICHELE RIONDINO, cerimoniere della 75° Mostra del CINEMA di VENEZIA, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.