VENEZIA 2018 | SULLA MIA PELLE – La recensione

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ Calendario eventi : Ryan Gosling è il protagonista assoluto grazie a "First Man" : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del FESTIVAL di VENEZIA: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 22:15:00 GMT)

La Mostra del cinema di VENEZIA 2018 parla digitale - tra Virtual Reality e Sala Web - : Si tratta di un'opportunità speciale per il pubblico di tutto il mondo per scoprire autori e film della Mostra rappresentativi delle più innovative tendenze estetiche ed espressive del cinema ...

Mostra Cinema di VENEZIA 2018 : ospiti e film in concorso : E' in corso a Venezia, fino all'8 Settembre, la 75esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica . Attori e registi di tutto il mondo solcheranno il Lido di Venezia per presentare i loro film o per presenziare come giurati. La cerimonia di chiusura coinciderà con la premiazione e la consegna del Leone d'Oro al miglior film . ...

VENEZIA 2018 : FIRST MAN - La recensione : La 75esima Mostra del Cinema di VENEZIA inizia con un ritorno: quello di Damien Chazelle, che per la seconda volta apre il Festival a due anni di distanza dall'acclamato La La Land, con l'attesissimo (e già in probabile odore di Oscar) FIRST Man. Il regista americano (ma di origini francesi e canadesi), alla sua opera terza a soli 33 anni, presenta al Lido la vita dell'astronauta Neil Armstrong dal 1961 al 1969, vale a dire nel lungo ...

Festival di VENEZIA 2018 - First Man : una versione intima e claustrofobica dello sbarco sulla Luna. Ryan Gosling silente e cupo antieroe : “Un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità”. Il Festival di Venezia compie il suo primo realistico allunaggio della storia. First man di Damien Chazelle apre il Concorso per il Leone d’Oro 2018 sbattendoci con rigorosa maestria dentro alla strettissima, angusta, impossibile capsula della navicella spaziale Apollo 11, dentro la quale si sedettero Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Solo che “il primo uomo” del titolo è ...

VENEZIA 2018 : l'intervista al madrino Michele Riondino : Foto LaPresse È comunque un mondo che conosci, che frequenti da tanto. In questo senso qual è il ricordo o l'aspetto di Venezia che hai più caro, professione e carriera a parte? La fila, per entrare ...

Festival di VENEZIA 2018 - il Gosling-Armstrong di Chazelle? ‘Il primo uomo’ medio su La La Luna : Decolli, rollii, cabrate, virate, variazioni di rotta, allarmi rossi, orbite transLunari, atterraggi miracolosi. Lampi, fulmini e saette. Scossoni, trapanamenti e rombi di tuono tali da scoraggiare qualsiasi provvidenziale pisolino. Preciso come in un’attrazione di Disneyworld, però siamo alla Mostra del Cinema di Venezia e al film di apertura del concorso, Il primo uomo di Damien Chazelle, il regista già inspiegabilmente canonizzato per ...

VENEZIA 2018 - il padrino Michele Riondino : “Salvini? Da elettore 5 stelle dico che non mi rappresenta”. Il Ministro : “Lo riporterei sulla retta via” : No Salvini? No Party! Non sembra esserci pace. Da quando è Ministro degli Interni, Matteo Salvini appare con una dichiarazione, un tweet, un cenno del capo, ovunque. Stavolta è il turno del festival di Venezia 2018. E la tavola imbandita per l’ennesima affermazione social gliel’ha offerta Michele Riondino, colui che ha fatto da padrino (ma qui c’è anche chi dice “madrino”) di Venezia 75. Sbarcato al Lido un paio di giorni fa, l’interprete de Il ...

Festival di VENEZIA 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

Festival di VENEZIA 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Mostra del Cinema di VENEZIA 2018 - i voti ai look delle star : La 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia scalda i motori. Il più storico (e prestigioso, lasciateci essere un po’ sciovinisti) dei Festival Cinematografici prenderà ufficialmente il via questa sera, mercoledì 29 agosto, e per una decina di giorni ci farà sognare con film, star, tappeti rossi e party esclusivi. Ma le prime celebrities sono già approdate al Lido, iniziando a far salire la febbre in Laguna. A cominciare, come ...

Festival del cinema di VENEZIA 2018. Riondino apre i pronostici sui meglio vestiti : Solo al quarto, quinto giorno si potranno davvero tirare le prime somme in merito allo stile al 75simo Festival del cinema di Venezia, ma, considerata la ricca lista di star della regia e dell’interpretazione coinvolte nella gara (e no) quest’anno, qualche protagonista sulla fiducia si può già individuare. Uno su tutti: Ryan Gosling, vate (inconsapevole?) del vestire ‘figo’. Ma la passerella verrà calcata anche dal ...