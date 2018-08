Venezia 2018 | il padrino Michele Riondino | “Salvini? Da elettore 5 stelle dico che non mi

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

Festival di Venezia 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - i voti ai look delle star : La 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia scalda i motori. Il più storico (e prestigioso, lasciateci essere un po’ sciovinisti) dei Festival Cinematografici prenderà ufficialmente il via questa sera, mercoledì 29 agosto, e per una decina di giorni ci farà sognare con film, star, tappeti rossi e party esclusivi. Ma le prime celebrities sono già approdate al Lido, iniziando a far salire la febbre in Laguna. A cominciare, come ...

Festival di Venezia 2018/ In gara al Leone d’Oro un’unica donna - Barbera “maschilista” : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del Festival di Venezia: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:42:00 GMT)

Festival del cinema di Venezia 2018. Riondino apre i pronostici sui meglio vestiti : Solo al quarto, quinto giorno si potranno davvero tirare le prime somme in merito allo stile al 75simo Festival del cinema di Venezia, ma, considerata la ricca lista di star della regia e dell’interpretazione coinvolte nella gara (e no) quest’anno, qualche protagonista sulla fiducia si può già individuare. Uno su tutti: Ryan Gosling, vate (inconsapevole?) del vestire ‘figo’. Ma la passerella verrà calcata anche dal ...

Festival di Venezia 2018 - al via la Mostra tra polemiche - accuse di maschilismo ed embarghi giurassici : 29Alberto Barbera “maschilista tossico”. Venezia 75 senza donne alla regia. A poche ore ore dal via della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2018 (padrino Michele Riondino), quando ancora non sono state ancora montate le passerelle del red carpet, il coperchio della bara lo voleva inchiodare Hollywood Reporter. Nello shaker del blasonato j’accuse sono stati mescolati il priapismo di Silvio Berlusconi e le vallette di Canale 5, l’invito ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - i riflettori sulla Storia : ... "American Dharma" di Errol Morris, conversazione con il suo ex-compagno di studi Steve Bannon; e "Monrovia, Indiana" di Fred Wiseman, 4 ore di cronaca minuta e ammaliante della vita in una di quelle ...

Festival di Venezia 2018 : tutto quello che c'è da sapere sull'evento esclusivo : Anche quest'anno la passerella a cielo aperto sulla laguna più famosa del mondo si preannuncia ricca di momenti straordinari: al Festival di Venezia 2018 sono attesi artisti di tutto il mondo che, dal 29 agosto all'8 settembre, sfileranno su uno dei red carpet più prestigiosi di sempre. Scopriamo alcuni degli ospiti di questa straordinaria edizione e il padrino d'eccezione scelto per ...

Festival di Venezia 2018 - Tilda Swinton : “Io e Luca Guadagnino posseduti da Suspiria” : “Quando ho conosciuto Guadagnino, nel ’96, avevo già visto Suspiria di Dario Argento. La prima volta era stato ai tempi dell’Università, all’Arts Cinema di Cambridge. Ma non avevo mai incontrato nessuno, prima, con cui condividere il mio entusiasmo come lo condivido con lui. Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di Suspiria. In tutti i nostri progetti e sogni a lungo termine, Suspiria è sempre stato lì, sotto ad ogni cosa, un ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 : ecco gli appuntamenti in tv : Dal 29 agosto all’8 settembre Venezia è invasa da star (sono attesi tra i tanti , Ryan Gosling, Emma Stone Rachel Weisz ma anche Lady Gaga), registi, giornalisti ed è tutta un red carpet. Per non perdersi i momenti migliori, ecco un’agile guida tv. La Mostra del Cinema di Venezia 2018 su Rai 1 e gli appuntamenti quotidiani Non manca anche quest’anno “Cinematografo speciale Venezia”, il tradizionale appuntamento con ...

Irene Ferri - da «Solletico» alla Mostra di Venezia : «2018 - non potevi darmi di più» : Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto «A girare questo corto ho provato la stessa vertigine di quando con mio figlio Adriano sono stata sulle montagne russe a Disneyland, su e giù per le Rock’n’ Roller Coaster. È semplice, funziona così: parte il conto alla rovescia, poi precipiti nel vuoto. È un’emozione unica, lo dico da massima esperta di montagne russe in famiglia». Velocità di 100 km raggiunta ...

Tutti i film del Festival di Venezia 2018 : ... Bruce Webber Friedkin Uncut, Francesco Zippel film Mostra del Cinema Venezia 2018 - Sconfini Blood Kin, Ramin Bahrani Il banchiere anarchico , Giulio Base Il ragazzo più felice del mondo , Gipi ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 : il calendario delle proiezioni per il pubblico : Il più antico festival del cinema è al via e con esso la corsa ai biglietti perché poche manifestazioni raccolgono tanto pubblico di appassionati e non quanto questa. Merito di una selezione che sempre più spesso è anticipazione di un Oscar (e affini), merito di una ricerca costante nei nuovi linguaggi e di nuovi talenti (che ha saputo puntare, ad esempio sul genere del documentario più di altri) e merito del glamour che si assaggia da molto ...