Vacanze di settembre | mete low cost Buenos Aires | Albania | Zanzibar

Vacanze di settembre : tra le mete più gettonate Salerno e Cilento : Tredici milioni di vacanzieri previsti nel prossimo mese di settembre in Italia. Infatti fare le Vacanze in bassa stagione piace

Federalberghi : 13 milioni scelgono settembre per le Vacanze : settembre è ormai alle porte e con l’arrivo del mese si sono già concluse, o stanno finendo, le vacanze di milioni di italiani pronti per tornare a casa e riprendere la vita di ogni giorno. La conferma è data dal cosiddetto “controesodo” che si sta registrando nelle principali autostrade italiane in questi giorni e che vede milioni di persone viaggiare per tornare a casa e mettersi alle spalle il meritato periodo di riposo ...

Federalberghi : 13 milioni scelgono settembre per le Vacanze : settembre è ormai alle porte e con l’arrivo del mese si sono già concluse, o stanno finendo, le vacanze di milioni di italiani pronti per tornare a casa e riprendere la vita di ogni giorno. La conferma è data dal cosiddetto “controesodo” che si sta registrando nelle principali autostrade italiane in questi giorni e che vede milioni di persone viaggiare per tornare a casa e mettersi alle spalle il meritato periodo di riposo ...

Vacanze - Federalberghi : a settembre oltre 13 milioni di turisti nelle strutture ricettive : “Le previsioni per il mese di settembre inducono a guardare con fiducia all’evoluzione della stagione estiva, che è stata sin qui caratterizzata da un andamento medio a macchia di leopardo, nel complesso non eccezionale”: sono le parole del presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento di un’indagine sulle Vacanze degli italiani, realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions. Il 21,1% degli ...

Il Fisco dopo le Vacanze : Lipe e imposte sul reddito - le scadenze di settembre : Mese importante per i contribuenti con diversi adempimenti da rispettare entro i termini. Dalla comunicazione delle...