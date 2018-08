: #Usa,uccise 15enne. Condannato ex agente - CyberNewsH24 : #Usa,uccise 15enne. Condannato ex agente - TelevideoRai101 : Usa,uccise 15enne. Condannato ex agente - FonteUfficiale : Ennesima sparatoria negli USA: due persone sono state uccise durante un torneo di videogiochi. Gli spari sono stati… -

Un ex poliziotto, bianco, è stato ritenuto colpevole eper l'omicidio di unnero a Dallas lo scorso aprile. L'exRoy Oliver aveva sparato contro un'auto con a bordo diversi teenager. Oliver ha affermato durante il processo di aver sparato perché temeva per la vita di unche era con lui. La vittima, Jordan Edwards, era seduta in auto al posto del passeggero quando è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco.(Di mercoledì 29 agosto 2018)