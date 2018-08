USA | vendite di case in corso in flessione ad agosto

Lo studio di Lake Ridden chiude i battenti a caUSA di scarse vendite : Lake Ridden è un puzzle narrativo in prima persona in cui i giocatori vagano in un mondo misterioso a caccia della sorella scomparsa, ma ora Sara Casen, CEO di Midnight Hub, ha annunciato su Twitter che l'intero team è ora alla ricerca di nuove posizioni lavorative. 'Sto cercando un ...

Auto USAte - il business cresce anche d’estate. A luglio vendite a +8 - 6% : L’effervescenza del mercato dell’usato si conferma anche in estate. In particolare, il mese scorso, i passaggi di proprietà di Auto sono aumentati dell’8,6% (al netto delle minivolture, ovvero i trasferimenti temporanei ai concessionari in attesa che vendano ai clienti), per un totale di 270.635. anche per quel che riguarda le due ruote l’andamento degli affari è positivo, con le immatricolazioni che aumentano ...

Vendite HomePod stimate in 3 milioni di unità - solo il 6% del mercato USA - : Ad ogni modo, già ad aprile scorso, Ming-Chi Kuo, analista ben noto nel mondo Apple, aveva ipotizzato l'arrivo sul mercato di una versione economica di HomePod, per rimediare a spedizioni del modello ...

FCA - bene le vendite in USA. Record Jeep : Teleborsa, - Le vendite di auto di FCA negli Stati Uniti sono cresciute del 6%, nel mese di luglio. I veicoli immatricolati sono pari a 170.970 unità rispetto alle 161.477 dello stesso periodo del ...

Alfa Romeo E-Suv : le vendite del Biscione potrebbero raddoppiare in USA e Cina : Una delle prime vetture appartenenti alla nuova gamma di Alfa Romeo , annunciate nel nuovo piano industriale, sarà l' Alfa Romeo E-Suv . Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo Sport Utility Vehicle dovrebbe arrivare già entro la fine del 2019 e inoltre verrebbe prodotto nello stabilimento FCA di Mirafiori dove attualmente viene realizzato il Maserati Levante. Alcune fonti ...

USA - stop per le vendite di nuove case a giugno : Teleborsa, - Forte calo per le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti. A giugno il dato ha evidenziato un decremento del 5,3% a 631 mila unità rispetto alle 666 mila unità riviste di maggio , ...

USA - stop per le vendite di nuove case a giugno : Forte calo per le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti. A giugno il dato ha evidenziato un decremento del 5,3% a 631 mila unità rispetto alle 666 mila unità riviste di maggio , 689 mila il ...

USA - ancora in calo le vendite di case esistenti : Teleborsa, - Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A giugno il dato , comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un ...

USA - ancora in calo le vendite di case esistenti : Restano in territorio negativo le vendite di case esistenti negli Stati Uniti. A giugno il dato , comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato un calo dello 0,6% ...

Compravendite USAto online Italia hanno evitato 4 - 5 mln tonn. CO2 : Roma, 17 lug., askanews, - Le Compravendite di usato hanno consentito di evitare l'immissione di 21,5 milioni di tonnellate di CO2 soltanto nei maggiori 10 Paesi in cui opera la multinazionale ...

ZTE riprende le vendite negli USA dopo aver pagato la Sanzione : ZTE riprende ufficialmente le vendite negli Stati Uniti dopo aver pagato la multa da 1 miliardo di dollari. I problemi sono stati risolti? ZTE riprende a vendere smartphone negli Stati Uniti ZTE dopo aver annunciato la chiusura definitiva, l’abbandono alla produzione di qualsiasi dispositivo e lo stop dello scambio delle azioni sulla borsa di Hong […]

ZTE riprende le vendite negli USA dopo aver pagato la Sanzione : ZTE riprende ufficialmente le vendite negli Stati Uniti dopo aver pagato la multa da 1 miliardo di dollari. I problemi sono stati risolti? ZTE riprende a vendere smartphone negli Stati Uniti ZTE dopo aver annunciato la chiusura definitiva, l’abbandono alla produzione di qualsiasi dispositivo e lo stop dello scambio delle azioni sulla borsa di Hong […]

USA - giugno in decelerazione per le vendite al dettaglio : Peggiorano le vendite al dettaglio degli Stati Uniti, che salgono meno del mese precedente. Nel mese di giugno, si è registrato un incremento mensile dello 0,5% a 506,8 miliardi di dollari dopo il +1,...

USA - ancora in calo le vendite di case ancora in corse : Teleborsa, - ancora in calo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso . Nel mese di maggio l'indice pending home sales , vendite case in corso, pubblicato dall'...