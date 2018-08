Usa | Trump accusa Google | ' E' truccato | su di me solo fake news'

Trump vs Google - "è truccato"/ Presidente Usa - “fake news” : Big G - "ricerche non hanno ideologia politica" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google , sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:29:00 GMT)

TRUMP VS GOOGLE - "È TRUCCATO!"/ Presidente Usa - “solo fake news” : la nuova "vecchia" ossessione di The Donald : Il Presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE , sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Dazi - Coldiretti : da Trump 4 - 7 miliardi di dollari agli agricoltori Usa : Gli agricoltori statunitensi riceveranno sostegni per 4,7 miliardi di dollari come aiuto per compensare le perdite provocate dalla guerre commerciali che sono scaturite dall’applicazione dei Dazi. Lo rende noto la Coldiretti nel commentare le misure annunciate dal Dipartimento dell’agricoltura USA dalle quali si evidenzia che, di queste risorse, pagamenti per 3,6 miliardi saranno assegnati ai coltivatori di soia particolarmente penalizzati nelle ...