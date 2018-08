Usa | in California entro il 2045 solo energia rinnovabile

Usa - California devastata dagli incendi : morto un vigile del fuoco : Gli incendi che stanno devastando la California fanno un’altra vittima. Si tratta di un vigile del fuoco, morto mentre cercava di domare il ‘Mendocino Complex’, il rogo che, nato dall’unione di altri due fronti (il River Fire e il Ranch Fire), si è trasformato nell’incendio più grande della storia dello Stato. Secondo Cal Fire, l’ente per la protezione antincendi, il pompiere era dello Utah ed è stato ferito ...

Usa - emergenza incendi in California : 21mila evacuati da Orange County : La California continua a bruciare. Secondo quanto riferisce la Bbc online, oltre 21mila persone sono state evacuate da abitazioni che si trovano sulla scia delle fiamme lungo il fiume Elsinore, nella Orange County, nel sud dello Stato. L’ordine di evacuazione è stato diramato mentre il ‘fuoco sacro’, come è stato ribattezzato, continua ad avanzare. L’incendio, uno dei tanti che ha colpito la California da lunedì scorso, ...

Usa : progressi contro gli incendi in California - ma rimane l’insidia caldo e vento : Migliaia di vigili del fuoco, supportati dall’esercito e da equipaggi provenienti da Australia e Nuova Zelanda, hanno compiuto progressi nel cercare di domare il più grande incendio mai registrato in California, anche se le previsioni meteo per il resto della settimana non sono incoraggianti. Quasi 20 focali principali hanno devastato il vasto Stato occidentale nelle ultime due settimane, alimentati da forti venti e temperature soffocanti. ...

Usa - 18 roghi stanno incenerendo la California - costi triplicati dal 2013 ad oggi : potrebbe essere la peggiore stagione degli incendi della sua storia : L’incendio più grande della storia della California ha impiegato solo 11 giorni per incenerire un’area grande quasi quanto Los Angeles ed è solo uno dei molti grandi roghi che potrebbero rendere questa la peggiore stagione degli incendi nella storia dello stato. Circa 14.000 vigili del fuoco, provenienti anche dalla Florida e persino dalla Nuova Zelanda, stanno combattendo contro 18 incendi nel mezzo di un’estate soffocante che ha fatto si che i ...

Usa - California nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato : due morti e 115mila ettari bruciati : Un vero e proprio inferno di fuoco sta mettendo in ginocchio la California. Dal 27 luglio scorso lo Stato americano non ha tregua e le fiamme non accennano a placarsi. Stanno divorando un’area sempre più estesa, ormai pari a 1.145,26 chilometri quadrati: una superficie maggiore di quella di New York e quasi pari a quella di Los Angeles. E la situazione non accenna a migliorare a causa dei venti forti e delle elevate temperature. ...

California - in corso il più grande incendio della storia dello stato Usa : due morti : È ancora allarme incendi nello stato della California. Due fronti di fuoco si sono uniti diventando quello che le autorità definiscono il rogo più grande nella storia dello stato americano. “Siamo alla mercé del vento”, ha riconosciuto il capitano Thanh Nguyen, portavoce di CalFire – l’agenzia antincendio americana – nella contea di Lake. L’incendio – ribattezzato Mendocino Complex – è sotto controllo ...

Usa - continua l’emergenza incendi in California : evacuate 10.000 persone : Gli incendi continuano a minacciare la California: circa 10.000 persone sono state evacuate nell’area di Mendocino County non lontano da Redding, la zone colpita dall’incendio Carr Fire che ha gia’ causato sei morti e almeno 7 dispersi. Ma le fiamme sono in tutta California, dove si contato circa 13 incendi. L'articolo Usa, continua l’emergenza incendi in California: evacuate 10.000 persone sembra essere il primo su Meteo ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...