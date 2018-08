Us Open – Vittoria in rimonta per Stephens | la statunitense vola ai sedicesimi di finale

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di martedì 28 agosto. Vittoria agevole per Federer - Djokovic suda : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. tra i favoriti alla Vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale ...

Us Open – Tutto facile per Maria Sharapova - la vittoria contro la Schnyder vale l’accesso al secondo turno : La tennista russa supera in due set la sua avversaria e avanza al secondo turno dello slam americano, dove affronterà la romena Cirstea Bastano due set a Maria Sharapova per avanzare al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. La russa non lascia scampo alla Schnyder, costretta ad arrendersi dopo poco meno di due ore di gioco. Parte fortissimo la numero 22 del ranking Wta, che chiude il primo set con il punteggio ...

Golf – Italian Pro Tour - Cervino Open : gli azzurri favoriti alla vittoria : Al via il Cervino Open: la Pro Am d’apertura è stata vinta del team del francese Xavier Poncelet Sul percorso del Golf Club Cervino, a Cervinia, prende il via la quarta edizione del Cervino Open (29-31 agosto), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private che riporta il grande Golf internazionale nella Valle d’Aosta. L’evento è stato anticipato dalla Pro Am del Cervino Open vinta con “meno 34” dal team ...

Us Open - italiani alla riscossa : vittoria per Sonego - impresa di Lorenzi - out Dimitrov : Us Open, italiani in palla nel primo turno di Flushing Meadows, Sonego e Lorenzi passano su Muller ed Edmund Us Open iniziati quest’oggi sul cemento americano di Flushing Meadows. L’ultimo slam dell’anno inizia bene per i colori azzurri, con Lorenzi vittorioso in 4 set sulla testa di serie Kyle Edmund. Come detto, il nostro Paolo, è stato autore di una prestazione fantastica, contro la testa di serie numero 16 ed ora si ...

DIRETTA / US Open 2018 Seppi Querrey streaming video e tv : Giorgi - vittoria senza patemi : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: lunedì inizia finalmente l'ultimo Slam nella stagione del tennis, Paolo Lorenzi elimina Kyle Edmund mentre va subito fuori Simona Halep(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:51:00 GMT)

Risultati Serie A – Fiorentina in stile US Open - l’Inter pareggia fra i fischi : Genoa fra omaggi e vittoria : La Fiorentina ne rifila 6 al Chievo, fischi al Meazza per il 2-2 dell’Inter, mentre a Genoa applausi, tributi e una vittoria che fa sorridere: i Risultati delle gare di Serie A della seconda giornata Appuntamento con la seconda giornata di Serie A che non delude le attese in termini di gol ed emozioni. Dopo le vittorie di Juventus e Napoli di ieri, scende in campo l’Inter che non va oltre il 2-2 contro il Torino e perde ulteriore terreno ...

Kitesurf TT : R Open – Mondiale di Gizzeria : fantastica vittoria di Sofia Tomasoni : Sofia Tomasoni vince il Mondiale Kitesurf TT:R Open a Gizzeria Si è appena concluso a Gizzeria, in Calabria, presso le strutture di Hang Loose Beach, il Mondiale Kitesurf Twin:Tip Racing Open 2018 con la vittoria della medaglia d’oro della nostra Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari). In seconda posizione la francese Poema Newland e in terza l’americana Daniela Moroz. Irene Tari (CV Portocivitanova) chiude il Mondiale ...

Golf - Molinari al settimo cielo dopo la vittoria all’Open Championship : “lo sognavo da tempo” : Francesco Molinari ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam all’Open Championship, un successo storico per il Golf italiano Francesco Molinari ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam all’Open Championship. Una giornata storica per il Golf italiano: “Sono davvero incredulo e dedico questo successo alla mia famiglia e al mio staff. Ce l’ho fatta – l’urlo liberatorio di ‘Chicco’ ...

Golf - show fantastico di Francesco Molinari all’Open Championship : vittoria storica! : Francesco Molinari nella storia del Golf, il suo trionfo all’Open Championship è una perla nella carriera del torinese-- Francesco Molinari è il primo italiano a vincere un major, uno dei 4 tornei più importanti del mondo del Golf. L’azzurro ha trionfato all’Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links, in Scozia. Un’impresa fantastica da parte di Molinari, al suo terzo successo stagionale, il ...

Golf - British Open 2018 : quanti soldi ha guadagnato Francesco Molinari? Il montepremi e l’assegno per l’azzurro - vittoria memorabile : Chicco Molinari è entrato nella storia dello sport italiano trionfando al British Open 2018, uno degli storici Slam di Golf. Il piemontese ha compiuto una vera e propria impresa che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati e che riscrive tutte le logiche di questo sport entro i nostri confini. Mai prima di oggi, infatti, un Golfista italiano era riuscito a vincere una prova dello Slam. Il nome di Francesco Molinari sarà ...

Storica vittoria di Francesco Molinari all'Open di Golf - primo italiano a vincere un major : Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l'Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links (par 71), in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a vincere un major, uno dei quattro tornei più importanti del Golf mondiale.

Golf – Scottish Boys Under 16 Open Championship : vittoria per l’azzurro Cristoni : L’italiano Matteo Cristoni ha vinto lo Scottish Boys Under 16 Open Championship l’azzurro Matteo Cristoni si è imposto con 275 (69 70 69 67, -9) colpi nello Scottish Boys Under 16 Open Championship disputato al Fortrose & Rosemarkie Golf Club (par 71), a Fortrose in Scozia. Con un ottimo giro finale, sottolineato da un 67 (-4) miglior score di giornata, ha superato il gallese Connor Owen (277, -7), il francese Martin Couvra ...

Irish Open : Van Rooyen vede la vittoria - in ritardo Paratore e Manassero : Guida tv: l'Irish Open in diretta su Sky Il Dubai Duty Free Irish Open va in onda in diretta, in esclusiva e in alta definizione su Sky Sport Golf HD, 204, : domenica 8 luglio dalle ore 13 alle ...

Golf – Open de France : grande vittoria di Alex Noren - Bertasio 16° : Lo svedese Alex Noren vince meritatamente l’Open de France: sbagliano molto Wood, Suri, Rahm, Garcia e Thomas Lo svedese Alex Noren ha vinto con 277 (73 72 65 67, -7) colpi, dopo un finale combattuto ed emozionante, l’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour disputato a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup (28-30 settembre). Con una ...