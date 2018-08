Us Open | Venus Williams elimina Giorgi

US Open : sconfitta per Camila Giorgi - Venus Williams al 3° turno : Dura soltanto due partite l'avventura americana di Camila Giorgi, battuta nel terzo giorno di gare da una leggenda del tennis femminile del nuovo millennio come Venus Williams per 6-4/7-5. Un ko ...

US Open 2018 : sconfitta amara per Camila Giorgi contro Venus Williams. L’azzurra ko in due set nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel match di secondo turno degli US Open 2018 di tennis contro Venus Williams (n.16 WTA). Sul Louis Armstrong Stadium l’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita e i rimpianti non mancano. Diverse volte, infatti, l’italiana ha avuto la possibilità di far suo il punto decisivo ma è sempre incappata in troppi errori. Giorgi che ha infatti chiuso con 29 ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...