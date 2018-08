Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi | niente da fare contro Venus Williams | Camila è

US Open 2018 : sconfitta amara per Camila Giorgi contro Venus Williams. L’azzurra ko in due set nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel match di secondo turno degli US Open 2018 di tennis contro Venus Williams (n.16 WTA). Sul Louis Armstrong Stadium l’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita e i rimpianti non mancano. Diverse volte, infatti, l’italiana ha avuto la possibilità di far suo il punto decisivo ma è sempre incappata in troppi errori. Giorgi che ha infatti chiuso con 29 ...

Us Open - buon esordio per Ostapenko. Sharapova al secondo turno : NEW YORK, STATI UNITI, - buona la prima per Jelena Ostapenko agli Us Open femminili. La tennista lettone, testa di serie numero 10, ha piegato all'esordio la tedesca Andrea Petkovic con il punteggio ...

Us Open : Fognini al secondo turno. Gaio eliminato : ROMA - Fabio Fognini accede al secondo turno degli Us Open , mentre finisce subito l'avventura di Federico Gaio . Il 31enne ligure, n.14 del ranking e del seeding, esordisce nel suo undicesimo ...

Us Open – Tutto facile per Maria Sharapova - la vittoria contro la Schnyder vale l’accesso al secondo turno : La tennista russa supera in due set la sua avversaria e avanza al secondo turno dello slam americano, dove affronterà la romena Cirstea Bastano due set a Maria Sharapova per avanzare al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. La russa non lascia scampo alla Schnyder, costretta ad arrendersi dopo poco meno di due ore di gioco. Parte fortissimo la numero 22 del ranking Wta, che chiude il primo set con il punteggio ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

US Open 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in quattro set contro il giovane Michael Mmoh. L’azzurro accede al secondo turno : vince ma soffre Fabio Fognini nell’esordio agli US Open 2018 di tennis. Il ligure, opposto al ventenne americano Michael Mmoh, numero 120 Atp, in gara nel main draw per la seconda volta grazie ad una wild card (nel 2016 uscì al primo turno), si è imposto con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 7-6 (4), dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta. Un match molto tirato in cui Fabio, come suo solito, ha alternato momenti di estrema brillantezza ad ...

Us Open – Djokovic vola al secondo turno : al serbo ‘bastano’ quattro set per battere Fucsovics : Novak Djokovic batte al primo turno degli Us Open Marton Fucsovics, per la vittoria al serbo servono quattro set Dopo ben 3 ore di match e 4 set, Novak Djokovic batte al primo turno degli Us Open 2018 Marton Fucsovics. L’ungherese, contro il numero 6 della classifica mondiale, si aggiudica il secondo set, lasciando il gioco in mano all’avversario per il resto del tempo. Il serbo porta a casa il primo ed il terzo set con i ...

US Open – Kvitova e Wozniacki volano al secondo turno : avversarie sconfitte in 2 set : Kvitova e Wozniacki sorridono al primo turno degli US Open: le due tennista avanzano con facilità negli Stati Uniti Buona la prima per Kvitova e Wozniacki agli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. La ceca, numero 5 al mondo, ha sconfitto in due set la belga Mandragora, col punteggio di 6-1, 6-4 dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Bene anche la danese, numero 2 al mondo, alla quale è servita un’ora e 25 minuti per mandare ...

Us Open - Ferrer si ritira. Nadal al secondo turno : LE DONNE - In campo femminile, dopo la clamorosa eliminazione della n.1 del mondo, la romena Simona Halep, risultati nella norma con i successi delle due sorelle Williams. Venus, testa di serie n.16, ...

Us Open : Seppi al secondo turno : ANSA, - ROMA, 28 AGO - Andreas Seppi si è qualificato per il secondo turno dell'Us Open, quarto slam della stagione del tennis. L'altoatesino, opposto allo statunitense Sam Querrey, numero 35 del ...

US Open 2018 : Andreas Seppi conquista l’accesso al secondo turno. Querrey costretto al ritiro nel quarto set : Continua l’ottima giornata per i nostri colori agli US Open 2018 di tennis. Dopo i successi di Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi, arriva anche la vittoria al primo turno di Andreas Seppi (n.51 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.35 ATP). Una partita terminata anzitempo per un problema fisico occorso allo statunitense, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio 6-7 6-4 6-2 2-1 in favore del nostro ...

Us Open - anche Seppi (dopo Lorenzi e Sonego) al secondo turno : Us Open il nostro Seppi vola al secondo turno dopo aver battuto Querrey, ritiratosi al termine di una gara condizionata dai problemi fisici dell’americano Us Open, anche Seppi vola al secondo turno del torneo sul cemento americano, superando Sam Querrey. Dopo Lorenzi e Sonego, un altro italiano ha passato il turno in questa serata di grande tennis, grazie anche ad un clamoroso crollo fisico di Querrey. L’americano ha vinto il ...

Us Open - anche Pliskova e Sevastova passano al secondo turno : Pliskova e Sevastova superano il primo turno degli Us Open, crolla invece Agnieszka Radwanska sotto i colpi della Maria Pliskova e Sevastova a braccetto al secondo turno degli Us Open. La testa di serie numero 8 ha superato in due set la kazaka Diyas, non certo senza soffrire. Un 6-4 7-6 forse più duro di quanto ci saremmo aspettati alla vigilia dell’incontro. La Sevastova invece ha superato Donna Vekic, al termine di un incontro ...