Us Open – Kyrgios e Nishikori rispettano i pronostici | successi annunciati contro Albot e

Kyrgios senza filtri : “US Open? Non sono a mio agio. Sfida con Federer? Dico che…” : Nick Kyrgios ha parlato del suo rapporto con gli US Open e della possibile Sfida contro Roger Feder, l’unica cosa che lo intriga di tutto il torneo Nick Kyrgios avrà anche tanti difetti, ma di sicuro non ha paura di dire quello che pensa. Ad esempio, l’australiano non ci ha pensato due volte a svelare che gli US Open ai quali dovrà esordire a breve, non gli piacciono per niente. La possibile Sfida con Roger Federer però lo ...