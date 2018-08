Us Open – Goffin in scioltezza contro Gaio | il belga spezza subito il sogno dell’azzurro

US Open 2018 : Federico Gaio deve arrendersi in tre set a David Goffin. L’azzurro eliminato al primo turno : Federico Gaio esce di scena nel primo turno degli US Open 2018 di tennis. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (5) dal belga, numero 10 del mondo, David Goffin. Un match ben giocato dal 26enne faentino, specie nel terzo set quando si è trovato avanti di un break e con chance per far suo il parziale. Sfortunatamente per l’azzurro, Goffin si è rifatto sotto nel momento decisivo, completando l’opera nel ...