Us Open | Fognini al secondo turno Gaio eliminato

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

Us Open – Fognini vince in rimonta all’esordio - l’americano Mmoh battuto in quattro set : Dopo un inizio difficile, l’azzurro ritrova il suo gioco e ribalta il punteggio accedendo così al secondo turno dello slam americano Non iniziano benissimo gli Us Open per Fabio Fognini che, dopo 43 minuti di gioco, si ritrova sotto di un set all’esordio sul cemento americano contro il padrone di casa Mmoh. Un avvio in sordina che l’azzurro riesce a mettersi subito alle spalle, ritrovando con il passare dei minuti gioco e ...

Us Open - bene Fognini : ko Cecchinato e Travaglia : Avanza Fabio Fognini 4-6 6-2 6-4 7-6 , 5, allo statunitense Mmoh. Stefano Travaglia è stato invece tra le vittime del caldo umido torrido di questi giorni a New York con punte di 39 gradi e si è ...

Us Open : Fognini avanti - Gaio out : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Fabio Fognini accede al secondo turno degli Us Open, mentre finisce subito l'avventura di Federico Gaio. Il 31enne ligure, n.14 del ranking e del seeding, esordisce nel suo ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

US Open 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in quattro set contro il giovane Michael Mmoh. L’azzurro accede al secondo turno : vince ma soffre Fabio Fognini nell’esordio agli US Open 2018 di tennis. Il ligure, opposto al ventenne americano Michael Mmoh, numero 120 Atp, in gara nel main draw per la seconda volta grazie ad una wild card (nel 2016 uscì al primo turno), si è imposto con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 7-6 (4), dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta. Un match molto tirato in cui Fabio, come suo solito, ha alternato momenti di estrema brillantezza ad ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : martedì 28 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton ...

US Open 2018 : i match della seconda giornata. Esordio per Federer - Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini : seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’Esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella anche ...

Us Open - il programma maschile di oggi : Fognini - Federer e tanto altro : Us Open, il contingente italiano negli States vede oggi scendere in campo altri 4 rappresentanti azzurri guidati da Fognini Seconda giornata di Us Open, ovviamente dedicata ancora ai primi turni del tabellone maschile. Per quanto concerne gli italiani, oggi scenderà in campo Fabio Fognini, contro l’abbordabile Mmoh. Il contingente azzurro, dopo la buona serata di ieri, vedrà scendere in campo anche Cecchinato contro Benneteau e ...