Us Open | bene Fognini | fuori Cecchinato Avanza Federer

Us Open - bene Fognini : ko Cecchinato e Travaglia : Avanza Fabio Fognini 4-6 6-2 6-4 7-6 , 5, allo statunitense Mmoh. Stefano Travaglia è stato invece tra le vittime del caldo umido torrido di questi giorni a New York con punte di 39 gradi e si è ...

Us Open - esordio positivo per Wozniacki. Bene anche Kvitova : NEW YORK - Caroline Wozniacki e Petra Kvitova approdano facilmente al secondo turno degli Us Open . La danese, numero 2 del tabellone e favorita dopo l'eliminazione al primo turno della numero 1 Halep ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

Us Open : Murray “risorge” - bene Isner e Muguruza : Andy Murray risponde presente alla ‘chiamata’ dello Slam americano, agli Us Open parte bene battendo il non irresistibile Duckworth Andy Murray ha superato il primo turno agli Us Open. Non un primo turno impossibile, per usare un eufemismo, contro l’australiano Duckworth dopo aver perso il primo set, Murray ha preso la gara in mano, vincendo i tre successivi. Sulla sua strada adesso ci sarà un tennista più prOpenso alla ...

Cecchinato pronto per gli US Open : “farò bene anche sul cemento. Vi svelo un retroscena su Federer e Djokovic” : Marco Cecchinato carico in vista degli US Open, il tennista azzurro pronto per far bene anche sul cemento. E adesso anche i top player iniziano a ‘considerarlo’ Dopo l’exploit da sogno al Roland Garros, Marco Cecchinato non è riuscito a ripetersi a Wimbledon. Solo un incidente di percorso nella carriera del tennista siciliano, pronto a rilanciarsi agli US Open, ultimo torneo Slam della stagione. Ai microfoni della Rosea, ...

US Open 2018 - il tabellone degli italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Fabio Fognini dalla parte di Federer - urna benevola con Marco Cecchinato : Concluso il sorteggio del tabellone principale del quarto ed ultimo Slam stagionale, gli US Open di tennis. Sono cinque al momento, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri nel main draw: andiamo a scoprire cosa ha riservato loro la sorte al primo turno, ed il possibile cammino di ciascuno di loro. Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico ...

Us Open – Qualificazioni maschili - l’Italia sorride a metà : Arnaboldi ko - bene Gaio : Gaio ai quarti di finale, si ferma il percorso di Arnaboldi nelle Qualificazioni degli Us Open In attesa del quarto ed ultimo Slam della stagione, lo spettacolo è già iniziato sui campi in cemento americani, per le Qualificazioni degli US Open. Tanti gli italiani che si giocano un pass per il main draw: oggi si è però interrotto il percorso di Arnaboldi. L’azzurro è stato infatti sconfitto questo pomeriggio ai quarti di finale dal ...

Salute - stress da ufficio? Con le scrivanie Open aumenta il benessere : Uno spazio libero, senza divisori tra le scrivanie, potrebbe essere più salutare per chi lavora in ufficio. E’ quanto sostiene una ricerca pubblicata online su ‘Occupational & Environmental Medicine’, dalla quale emerge come un ambiente ‘open’ sia collegato a livelli più alti di attività fisica durante il lavoro, e a livelli più bassi di stress al di fuori dell’ufficio. Per arrivare a questo risultato, i ...

Tennis - qualificazioni Us Open : Travaglia vince il derby - bene anche Bolelli : Tennis, qualificazioni Us Open: ottima prova di Simone Bolelli, parso a suo agio sul cemento americano, Travaglia vince il derby con Donati Tennis, qualificazioni Us Open ricche di italiani, ben 14 ai nastri di partenza, senza contare i 5 Tennisti azzurri già nel tabellone principale del torneo americano. Le ‘quali’ sono già iniziate e ieri alcuni dei nostri rappresentanti sono scesi in campo. Travaglia ha infatti vinto il ...

Salvini predica bene ma razzola male : ha massacrato Renzi per gli Us Open “italiani” ed ora si diverte in Russia… : Mondiali Russia 2018: Salvini, adesso come la mettiamo? Il vicepremier predica bene ma razzola male E’ in corso al finalissima dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Croazia si stanno sfidando allo Stadio Lužniki di Mosca per il titolo mondiale. Tanti, gli ospiti, in Russia, per la finale del Mondiale di calcio 2018: in tribuna, a rappresentare l’Italia, anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fabio Ferrari/LaPresse Il ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio nel primo giro dello Scottish Open. Luke List in testa - bene Manassero ed Edoardo Molinari : È iniziato oggi, sul percorso del Gullane Golf Course, lo Scottish Open, prova del circuito delle Rolex Series dello European Tour ma soprattutto test generale in vista dell’Open Championship di settimana prossima. L’evento scozzese, infatti, riserverà ai primi tre non ancora qualificati, il pass per il terzo Major dell’anno. In pole per uno di questi posti c’è l’americano Luke List, scattato meglio dai blocchi nel ...

Golf – BMW International Open : bene l’avvio degli azzurri - Edoardo Molinari e Gagli nella top 60 : Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono al cinquantacinquesimo posto dopo il primo giro del BMW International Open Inizio soft per gli azzurri nel BMW International Open (European Tour), sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono 55.i con 74 (+2) colpi. Più attardati Andrea Pavan, 76° con 75 (+3), Nino Bertasio e Matteo Manassero, 125.i con 78 (+6), e Renato Paratore, 149° ...