Us Open : avanti Svitolina - Mertens - Azarenka e Strycova : La giocatrice ucraina, numero sette del mondo e del tabellone, ha sconfitto la tedesca Tatjana Maria , 70 del ranking Wta, col punteggio di 6-2 6-3. Altri risultati: Elise Mertens , Bel, 15, b. Vera ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto del tabellone femminile. Avanti tutte le big - Vandeweghe out con tonfo nel ranking : La seconda giornata del tabellone femminile degli US Open 2018, che ha visto scendere in campo i primi turni della parte bassa, ha riservato davvero pochi brividi e ancor meno sorprese, a differenza della prima, che aveva visto l’eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep. Il match principale della mattina è risultato essere quello tra Caroline Wozniacki e Samantha Stosur: se 8 anni fa questa partita poteva avere un senso, nel ...

Us Open : Fognini avanti - Gaio out : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Fabio Fognini accede al secondo turno degli Us Open, mentre finisce subito l'avventura di Federico Gaio. Il 31enne ligure, n.14 del ranking e del seeding, esordisce nel suo ...

Tennis - Us Open - Cilic va avanti Caldo terribile : già quattro ritiri : Il Caldo quasi insopportabile, 35° e oltre il 50% di umidità, caratterizza la seconda giornata degli Us Open, 46.500.000 euro, cemento,, causando quattro ritiri dopo i tre della prima giornata. Tra ...

Tennis - Us Open - Wozniacki avanti Passa il turno anche la Kvitova : ... la ceca, che nel torneo americano ha raggiunto due volte i quarti, 2015 e l'anno scorso,, si sbarazza 6-1 6-4 in 72 minuti della belga Wickmayer, 95 del mondo ma già 12 nel 2010, semifinalista a New ...

Us Open - Simona Halep fuori al primo turno. Avanti Sonego e Lorenzi : ... 33 anni, estone Kaia Kanepi , numero 44 del mondo: 6-2 6-4 in appena un'ora e 15 minuti. E' la prima volta nell'era Open , dal 1968, che la testa di serie numero 1 del torneo femminile esce al ...

Tennis : Us Open - Lorenzi e Sonego avanti : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno all'Us Open di Tennis. Il senese ha battuto per 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking ...

Tennis : Us Open - Lorenzi e Sonego avanti : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno all'Us Open di Tennis. Il senese ha battuto per 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking ...

Us Open 2018 : la numero 1 Halep fuori al primo turno - avanti Camila Giorgi : L'unica consolazione per la romena è che resterà numero 1 del mondo comunque vada il torneo: anche l'anno scorso era uscita subito per mano della Sharapova. La 26enne di Constanta in 9 partecipazioni ...

US Open 2018 - qualificazioni : avanti anche Sonego e Gaio. Sei azzurri al 2° turno : Diventano 6 gli azzurri promossi al secondo turno delle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione al via da lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di mercoledì 22 Agosto. Avanti Lorenzo Sonego e Federico Gaio. Eliminato Andrea Arnaboldi : Proseguono i match nel tabellone maschile del qualificazioni degli US Open. Nella notte italiana hanno fatto il loro esordio tre azzurri: vincono Lorenzo Sonego e Federico Gaio, che accedono al secondo turno, mentre Andrea Arnaboldi è stato Eliminato. Diventano cinque i giocatori italiani ancora in corsa per accedere al main draw dello Slam americano. Dopo una battaglia di due ore e mezza Sonego è riuscito ad avere la meglio del brasiliano ...

US Open 2018 - quattro azzurri avanti nelle qualificazioni : Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino : quattro azzurri proseguono il sogno di un pass per il main draw dello US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...