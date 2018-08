US Open – Alizè Cornet si spoglia in campo | ma il giudice di sedia è troppo severo

sportfair

(Di mercoledì 29 agosto 2018)protagonista di un siparietto davvero particolare agli US: la tennista siin, per mettersi la maglietta nel ‘verso giusto’, ma ildila punisce con un warning Inizio di USpieno zeppo di polemiche. Tanti tennisti, sia del circuito ATP che di quello WTA, si sono lamentati per il gran caldo di questi primi giorni che ha costretto gli atleti a giocare con temperature che a volte hanno sfiorato anche i 40 gradi. Tanti i ritiri dovuti a malori fisici e problemi di salute. L’episodio più particolare però è capitato ad. La tennista francese, ha usufruito dell’ ‘heat break’ – ‘pausa per il caldo’, andando a cambiarsi neglitoi per cercare anche un po’ di refrigerio. Al suo ritorno inperò, si è resa conto di essersi messa la maglietta dal verso ...