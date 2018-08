US Open 2018 | Rafael Nadal | Serena Williams e Murray le stelle | Camila Giorgi cerca

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di martedì 28 agosto. Vittoria agevole per Federer - Djokovic suda : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. tra i favoriti alla Vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale ...

US Open 2018 : Marco Cecchinato e l’allergia al cemento. Questione mentale più che tecnica : Allergia: reazione eccessiva nei confronti di sostanze abitualmente innocue. La definizione che meglio sembra descrivere il complicato rapporto tra Marco Cecchinato e il cemento americano. Con la sconfitta contro il francese Julien Benneteau arrivata nella serata italiana di ieri, l’estate del palermitano si è chiusa in pesante passivo: quattro sconfitte e nessuna vittoria. Quattro sconfitte diverse tra loro. Due abbastanza nette (e se ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto del tabellone femminile. Avanti tutte le big - Vandeweghe out con tonfo nel ranking : La seconda giornata del tabellone femminile degli US Open 2018, che ha visto scendere in campo i primi turni della parte bassa, ha riservato davvero pochi brividi e ancor meno sorprese, a differenza della prima, che aveva visto l’eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep. Il match principale della mattina è risultato essere quello tra Caroline Wozniacki e Samantha Stosur: se 8 anni fa questa partita poteva avere un senso, nel ...

US Open 2018 - tutti gli italiani in campo mercoledì 29 agosto. Programma - orari e tv : Inizia il secondo turno allo US Open. Gli italiani impegnati oggi a Flushing Meadows saranno sei, di cui quattro in singolare. Le attenzioni sono tutte per Camila Giorgi, che avrà l’onore di calcare il palcoscenico del Louis Armstrong affrontanto Venus Williams. Una sfida affascinante per l’azzurra, con un solo precedente, vinto dall’americana al terzo set (Australian Open 2015). Tre, invece, gli uomini in campo in singolare. ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (mercoledì 29 agosto). Come vedere le partite in tv : Terza giornata agli US Open 2018 e cominciano oggi i match del secondo turno. Torna in campo Rafa Nadal che se la vedrà con il canadese Vasek Pospisil. Un mercoledì molto importante per le sorelle Williams, visto che giocano sia Serena sia Venus, soprattutto quest’ultima che affronterà Camila Giorgi. Saranno quattro gli italiani impegnati in questa terza giornata. Nel tabellone femminile Come detto c’è Camila Giorgi, mentre tra gli ...

US Open 2018 : Federico Gaio deve arrendersi in tre set a David Goffin. L’azzurro eliminato al primo turno : Federico Gaio esce di scena nel primo turno degli US Open 2018 di tennis. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4 7-6 (5) dal belga, numero 10 del mondo, David Goffin. Un match ben giocato dal 26enne faentino, specie nel terzo set quando si è trovato avanti di un break e con chance per far suo il parziale. Sfortunatamente per l’azzurro, Goffin si è rifatto sotto nel momento decisivo, completando l’opera nel ...

US Open 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in quattro set contro il giovane Michael Mmoh. L’azzurro accede al secondo turno : vince ma soffre Fabio Fognini nell’esordio agli US Open 2018 di tennis. Il ligure, opposto al ventenne americano Michael Mmoh, numero 120 Atp, in gara nel main draw per la seconda volta grazie ad una wild card (nel 2016 uscì al primo turno), si è imposto con il punteggio di 4-6 6-2 6-4 7-6 (4), dopo quasi tre ore ed un quarto di lotta. Un match molto tirato in cui Fabio, come suo solito, ha alternato momenti di estrema brillantezza ad ...

US Open 2018 : continua la maledizione del cemento per Marco Cecchinato. Ko con Benneteau in quattro set : Marco Cecchinato rimanda ancora una volta la prima vittoria sul cemento e viene subito eliminato al primo turno degli US Open 2018. Dopo le sconfitte a Toronto, Cincinnati e Winston-Salem, arriva anche quella nell’ultimo Slam dell’anno per opera del francese Julien Benneteau, numero 58 del mondo. Il transalpino si è imposto in rimonta in quattro set con il punteggio di 2-6 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e ventitré minuti di gioco. Un primo ...

US Open 2018 : Stefano Travaglia eliminato al primo turno. L’azzurro si ritira contro Hurkacz nel quarto set : Finiscono al primo turno gli US Open di Stefano Travaglia. Il numero 141 del mondo si è ritirato nel quarto set durante il match con il polacco Hubert Hurkacz, che stava conducendo il match sul 6-2 2-6 7-6 3-0. Non è un buon inizio di partita per Travaglia, che sbaglia molto e fatica anche a mettere la prima di servizio. Il break è nell’aria e arriva nel quarto game, con Hurkacz che sale 3-1. Il polacco è molto più continuo e sfrutta le ...