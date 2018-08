Uomini e Donne | Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sul trono? La prova social

Giorgio Manetti lascia il Trono Over di Uomini e Donne. La conferma : Uomini e Donne: Giorgio Manetti lascia il Trono Over Sarebbe arrivata la conferma riguardo l’addio di Giorgio Manetti al Trono Over di Uomini e Donne. In base quanto anticipato sulle pagine del settimanale Chi sembrerebbe infatti che il 61enne toscano abbia lasciato definitivamente il salotto pomeridiano di Canale5. I pomeriggi rosa targati Uomini e Donne dovranno perciò fare a meno del cavaliere fiorentino in base ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giorgio Manetti lascia il programma : la conferma su Chi : Colpo di scena in vista della prossima edizione di Uomini e donne che vedremo in onda da lunedì 10 settembre su Canale 5. Per tutta l'estate in molti si sono chiesti se Giorgio Manetti ritornerà oppure no in trasmissione, dopo che durante le ultime puntate della passata stagione aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, affermando di essere stanco di voler voltare pagina. Ebbene in queste ore, dalle pagine della rivista 'Chi', è arrivata la ...

Anticipazioni Uomini e Donne - i nuovi tronisti sarebbero Luigi e Lorenzo : le prove social : Emergono le prime Anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne e su quelli che saranno i prossimi tronisti che vedremo mettersi in gioco. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai ai nastri di partenza e il debutto è fissato per il prossimo lunedì 10 settembre anche se la registrazione della prima puntata ci sara' il prossimo 31 agosto. Una data decisamente molto attesa dagli spettatori di U&D, i quali attendono di scoprire i nomi ...

Uomini e Donne - Andrea Melchiorre risponde a Valentina Dallari : "Io - la causa scatenante dei suoi problemi? Eccessivo" : Andrea Melchiorre, fashion blogger, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato, per un breve periodo, dell'ex tronista Valentina Dallari (che l'ha scelto al termine del suo percorso sul trono del programma di Canale 5) ha replicato alle ultime dichiarazioni rilasciate dalla dj bolognese, riguardanti la malattia che ha affrontato in questi ultimi mesi, l'anoressia.Vi riportiamo nuovamente le dichiarazioni in questione di Valentina ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma Galgani in cerca d'amore? "Un cuore nascosto aspetta..." (Trono Over) : Uomini e Donne, ecco tutte le ultime Anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l’avvistamento.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:24:00 GMT)

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sul trono? : Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi nuovi tronisti di Uomini e Donne? Nell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne a far molto parlare sono stati senza ombra di dubbio i due corteggiatori della tronista Sara Affi Fella: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. I due, infatti, si sono contesi la tronista di origini napoletane per mesi e mesi. Ma a spuntarla è stato poi Luigi Mastroianni, il quale però si è lasciato quasi subito ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - Anna Tedesco pronta a tornare : "se la redazione..." (Trono Over) : UOMINI e DONNE, ecco tutte le ultime Anticipazioni in attesa della prima registrazione, Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani, l’avvistamento.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 16:53:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : Francesco Chiofalo probabile tronista. Slitta il trono gay (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, ecco le ultime Anticipazioni in vista della prima registrazione del trono classico: salta trono gay dopo i "fallimenti" dei primi due tronisti? Le novità.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:47:00 GMT)

“Succederà nella prima puntata”. Uomini e Donne inizia con Tina e Gemma. Così : Ci siamo quasi. Ora che l’estate è quasi finita, per la gioia dell’affezionatissimo pubblico di Maria De Filippi, anche Uomini e Donne è pronto a tornare in tv. E infatti in questi ultimi giorni il web pullula di indiscrezioni. Come quella, poi confermata dal diretto interessato, secondo cui nella prossima stagione ritroveremo Mario Serpa in veste di opinionista “Purtroppo per voi, dovrete rivedermi anche quest’anno!“, ha ...