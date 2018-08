Untitled Goose Game | il titolo in cui impersoniamo una cattivissima anatra ha una

eurogamer

: #UntitledGooseGame : il titolo in cui impersoniamo una cattivissima anatra ha una finestra di lancio. - Eurogamer_it : #UntitledGooseGame : il titolo in cui impersoniamo una cattivissima anatra ha una finestra di lancio. - LorenzScalz93 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - peplusp : @sufianstevens é o untitled goose game? -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Il team indipendente House House ha pubblicato nella giornata di ieri un nuovo trailer per, che ha svelato la finestra di lancio del gioco oltre a mostrarne alcune sequenze diplay.In, interpreteremo unache vuole ad ogni costo infastidire gli abitanti di un tranquillo villaggio, starnazzando rumorosamente, rubando i loro oggetti e in generale rovinando la giornata a qualsiasi persona che incontreremo. Come riporta RockPaperShotgun,sarà disponibile all'inizio del 2019, per Nintedo Switch, PC e Mac.Il gioco ha uno stile più che unico e qualcuno potrebbe trovare estremamente divertente impersonare un volatile tanto fastidioso quanto impudente, quindi vi invitiamo a non perdervi il trailer. Che ne pensate deldi House House? Sognavate da sempre di poter interpretare una cattiva?Read ...