Uno Stato regolatore | non padrone

Avvistato in Australia Uno yowie - un lontano parente dello yeti - : Un residente anonimo di Nimbin, Australia, ha ammesso di aver incontrato uno yowie, un enorme primate antropoide parente dello yeti e di bigfoot. Lo riporta il Northern Star. L'uomo stava ...

Scontri neonazisti - Merkel : 'L'odio non ha posto in Uno Stato di diritto' : La cancelliera ha poi difeso l'operato della polizia dicendo che "hanno fatto quello hce hanno potuto", ma ha soprattutto sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno ...

Scontri neonazisti - Merkel : odio non ha posto in Uno Stato di diritto : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel riferendosi agli Scontri tra neo-nazisti e militanti di sinistra a Chemnitz, in Sassonia. "...

Germania spaventata dalla caccia allo straniero dei neonazisti. Merkel : "Inaccettabile in Uno Stato di diritto" : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso ...

I Bitcoin consumano energia come Uno Stato - l'1% del mondo - : Per creare la criptovaluta è indispensabile il mining, un processo che necessita un grande consumo: attualmente è pari a quello dello Stato di New York

Bitcoin - produrli ormai consuma più energia di Uno Stato : In poco più di un anno il fabbisogno è raddoppiato. Un ricercatore di Princeton in audizione davanti al Senato Usa: "L'1 per cento dell'elettricità mondiale viene oggi usata per creare moneta virtuale"

E' stato arrestato il 19enne che uccise un ragazzo per Uno spintone : Una lite per uno spintone, poi il coltello tra le mani e un ragazzo muore e un 28enne rimane ferito. E' lo scenario nel quale i carabinieri di Scalea hanno ricostruito le responsabilità per la morte a Diamante, nel Cosentino, di Francesco Augeri, avvenuta il 22 agosto scorso, arrivando al fermo di un 19enne napoletano. Il giovane, dopo numerose perquisizioni domiciliari a carico di suoi parenti e amici, ha deciso di costituirsi ...

L’Isis ha rapito 16 bambini in Siria - Uno è stato decapitato : Un bambino decapitato e altri quindici che rischiano di fare la stessa fine se l’esercito di Bashar al-Assad non sospenderà l’offensiva contro l’ultima sacca delL’Isis. La notizia dell’ultimo orrore dei seguaci del califfo Abu Bakr al-Baghdadi è stata data dai famigliari a una ong occidentale, Human Rights Watch. I jihadisti usano i minori sequestr...

Nave Diciotti - Mara Carfagna bacchetta Matteo Salvini : 'Uno Stato severo non deve essere crudele' : Sullo scontro che si sta consumando in queste ore attorno alla Nave Diciotti tra il governo e Bruxelles, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna mette in guardia il ministro dell'Interno Matteo ...

Renzi : Diciotti - fateli scendere. Italia non è Uno Stato canaglia : Roma, 25 ago., askanews, - 'Ci sono 150 eritrei e 42 Italiani presi in ostaggio dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei 'mi piace' sui social. Noi siamo l'Italia, non ...

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessUno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...

Crollo di Genova - Toti : «No a Uno Stato gestore. A questo Paese servono infrastrutture» : «doveroso» controllare, e se necessario rivedere e modificare, le singole concessioni su «strade, terminal, porti», ed è indispensabile potenziare il ruolo di «controllo dello Stato». Ma pensare di ...

Nave Diciotti - i marò e ‘l’arroganza di Uno Stato straniero’ : bella la propaganda - eh? : Quindi, fatemi capire: i due marò, accusati – se a torto o a ragione avrebbe potuto e dovuto stabilirlo un procedimento giudiziario, ma non è successo – dovevano essere assolutamente riportati in Italia, mentre gli uomini della Guardia Costiera che hanno salvato vite in mare – come prevedono le leggi internazionali – possono essere tenuti per giorni a bagno in mare fuori dai porti italiani? Un attimo, articolo meglio: ...

Incidente in moto - muore Marco Andreani : era stato il sommelier di BrUno Barbieri : Tragico Incidente domenica mattina sul Passo della Raticosa, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Marco Andreani, motociclista bolognese di trentasei anni, ha perso la vita. Fino a poco tempo fa aveva lavorato come sommelier da Fourghetti, il ristorante bolognese di Bruno Barbieri. Lo chef: “Siamo tutti addolorati, era un tipo prudente”.Continua a leggere