Università impreparate alla disabilità | la denuncia degli studenti | “Per il bagno devo

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Pochi assistenti personali per seguire le lezioni all’o aiutare a sostenere gli esami scritti, mancanza nelle aule di banchi accessibili per le carrozzine, servizi di trasporto quasi inesistenti, oltre alle enormi difficoltà per andare alcarenza di materiale didattico da fornire a quei ragazzi che non possono prendere appunti. È la situazione in cui si trovano a vivere, tutti i giorni, moltissimiconiscritti negli atenei italiani. Le cose non dovrebbero funzionare così. Infatti la legge n.17 del 1999 impone alledi offrire adeguati servizi aglidisabili, sia per ciò che riguarda l’accesso fisico alle strutture sia per le normali attività didattiche. “Tutte le volte cheandare ale non sono nell’edificio principale della mia, sono costretto ad inviare una mailsegreteria disabili una settimana ...