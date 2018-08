Una opposizione è possibile

Governo - Beppe Grillo : l'opposizione non c'è - nessUna alternativa : "Un'esperienza di Governo davvero singolare: l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'...

Radio24 : fuori Telese - arriva Latella. La reazione nei corridoi dell’emittente : “Volevano Una voce più di opposizione” : “Malgrado due aumenti di ascolto in due rilevazioni su due non sono stato riconfermato. C’est la vie, capita. Volevano – è il loro diritto – un conduttore ‘più istituzionale'”, ha twittato Luca Telese rispondendo ad un utente che chiedeva lumi sul suo ritorno a Radio 24. Il giornalista è fuori dall’emittente di Confindustria dopo aver condotto da settembre 2017 a luglio 2018 24 Mattino con Oscar Giannino. E ...

Il TribUnale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di opposizione per il presunto attentato contro Maduro : Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di Julio Borges, deputato di opposizione ed ex presidente del Parlamento, con l’accusa di avere tentato di uccidere il presidente Venezuelano Nicolás Maduro. Secondo il Tribunale, considerato vicino al regime di Maduro, The post Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di opposizione per il presunto attentato contro Maduro appeared first on Il Post.

Decreto Dignità - bocciato emendamento articolo 18/ Ultime notizie : Di Maio - “nessUna guerra con l'opposizione” : Decreto Dignità, bocciata reintroduzione articolo 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:13:00 GMT)

Eclissi - LUna rossa e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

Eclissi - LUna rossa e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

Eclissi LUna in diretta e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

Eclissi LUna in diretta e Marte all'opposizione : milioni col naso all'insù : È stata la notte in rosso. milioni di persone a testa in su a guardare uno spettacolo unico e rarissimo, la più ricca di eventi astronomici da molti anni a questa parte, con...

Eclissi LUna in diretta : ora il clou. Marte all'opposizione : L'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo (un'ora e 43 minuti) è nel suo clou. A partire dalle 21.30 il nostro satellite ha cominciato a tingersi di rosso sangue. E non...

Eclissi LUna in diretta : ora il clou. Marte all'opposizione : ... gestito dall'astrofisico Gianluca Masi, hanno organizzano a Roma una serata osservativa speciale in un palcoscenico naturale unico al mondo: le rovine del Palatino, nei pressi del Tempio di Venere e ...

Eclissi LUna in diretta : ora il clou. Marte all'opposizione : L'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo (un'ora e 43 minuti) è nel suo clou. A partire dalle 21.30 il nostro satellite ha cominciato a tingersi di rosso sangue. E non...

ECLISSI LUnaRE PIÙ LUNGA DEL SECOLO/ Diretta streaming video : il 27 luglio anche l'opposizione di Marte : ECLISSI LUNARE del 27 luglio: lo spettacolo della Luna Rossa visibile ovunque in Italia. Gli orari e i luoghi prescelti per godere della migliore visione possibile. «Marte e la Luna saranno nella stessa zona di cielo, l'uno sotto l'altra. Il pianeta rosso brillerà a circa 6 gradi di distanza dal nostro satellite e sarà, dopo Venere e la Luna, l'oggetto più luminoso del cielo», ha spiegato Gianluca Masi all'Ansa. Marte sarà particolarmente ...

Dl tribUnale di Bari - approvato il decreto. Bagarre e cori in aula dai banchi dell’opposizione : “Vergogna - onestà” : L’aula del Senato ha approvato il decreto sul tribunale di Bari con 149 sì, 112 no e 4 astenuti. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge, quindi. A favore del provvedimento per tamponare l’emergenza in cui si trova il tribunale di Bari hanno votato M5s e Lega. Contrari Pd, Forza Italia, Leu, Fdi. Le opposizioni hanno accolto l’esito della votazione ...

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della LUna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...