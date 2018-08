Una gita tra i canali di Amsterdam a caccia di bottigliette di plastica

Russia - scompare su un ghiacciaio in gita : Elena ritrovata 31 anni dopo. “È Una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere

Gita bagnata - gita fortUnata. Quando l’escursione in barca si trasforma in uno spettacolo mozzafiato : Un gruppo di turisti sta facendo un’escursione in barca al largo di Gustavus in Alaska. Il panorama è spettacolare e in lontananza il gruppo ammira gli spruzzi di una balena risalita in superficie. La tranquilla gita in barca viene però bruscamente interrotta da un cetaceo che a pochi metri dall’imbarcazione si esibisce in uno spettacolare salto fuori dall’acqua, annegando di spruzzi gli spettatori stupiti. L'articolo gita bagnata, gita ...

Livorno - malata di Sla realizzerà il suo sogno : Una gita in barca per rivedere il mare : Da quel momento tutto il suo 'mondo' e la sua vita di tutti i giorni sono cambiati. 'Adesso Sandra deve essere gestita 24 ore su 24. Il marito da solo, non riesce a portarla fuori, anche solo per ...

Livorno - malata di Sla realizzerà il suo sogno : Una gita in barca per rivedere il mare : Sabato la donna di Bientina, nel Pisano, potrà fare un giro in barca grazie all'impegno di alcune associazioni locali

Meeting di Rimini - dal 19 al 25 agosto Una settimana di convegni e politica : si parlerà di anche di fake news e buon giornalismo digitale : Domenica 19 agosto prenderà il via la trentanovesima edizione del tradizionale Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione. Tra i numerosi eventi organizzati nell'ambito della manifestazione, sabato 25 agosto avrà luogo il convegno "Notizie false e giornalismo di pace". Tra i partecipanti alla tavola rotonda ci saranno il direttore del quotidiano L'Avvenire, Marco Tarquinio, e il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccini.Continua a ...

Vodafone Happy Friday : in regalo un abbonamento a Una rivista digitale : Per l'Happy Friday di oggi 10 agosto, Vodafone vi regala un abbonamento digitale per Vogue, Vanity Fair o Traveller, da leggere sotto l'ombrellone L'articolo Vodafone Happy Friday: in regalo un abbonamento a una rivista digitale proviene da TuttoAndroid.

Digitale - non serve un nuovo commissario straordinario ma Una strategia : Il Digitale non è un’eccezione e non ha bisogno di azioni mirabolanti e commissariamenti straordinari, ma solo di buone idee e reali intenzioni. E ci vogliono azioni autorevoli in discontinuità rispetto al passato. Invece già si vocifera di un nuovo commissario straordinario per il Digitale da insediare (questa volta con incarico non gratuito), quando ancora ci si chiede cosa sia riuscito a fare in due anni Diego Piacentini con il suo Team. ...

Tragedia in Calabria - treno investe Una famiglia : la bimba era sfuggita a madre - la madre è in terapia intensiva : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico S.D.A.. I medici del Grande Ospedale ...

Droni digitali per proteggere Una centrale Enel : I due guardiani sono sempre all'erta, pattugliano il perimetro della centrale pronti a dare l'allarme in caso di malfunzionamenti o anomalie, o se qualche indesiderato si avvicina all'impianto. Uno è ...

Ancora nessUna modifica al codice degli appalti - imprese edili al collasso Associazioni in stato di agitazione : pronti a scendere in piazza : ... i cui effetti devastanti stanno paralizzando un intero settore, che fino a poco tempo fa era motore trainante dell'economia dell'Isola. L'attuale codice degli appalti, testato e rivisitato in alcuni ...

Zayn Malik e Gigi Hadid fotografati ancora insieme mentre partono per Una gita : Weekend fuori porta? The post Zayn Malik e Gigi Hadid fotografati ancora insieme mentre partono per una gita appeared first on News Mtv Italia.

Evento. I NessUna Pretesa inaugurano la rassegna del Singita "I love monday" : Nel corso degli anni lo show dei Nessuna Pretesa si è sposato anche con la comicità di alcuni dei più celebri cabarettisti italiani , dando vita a forme inedite di spettacoli comico-musicali. Al 2012 ...

Una sfida tra innovatori informatici per portare l'antica cantina sul web. Ecco Ciù Ciù digital : OFFIDA Come portare sul web un'azienda storica come la cantina Ciù Ciù di Offida? Lo deciderà una sfida. L'azienda vitivinicola offidana ha infatti annunciato un hackathon , una sorta di raduno di ...

Allarme e angoscia in Italia : bambina autistica scompare durante Una gita : È Allarme. C’è angoscia e preoccupazione per una bambina autistica di 12 anni scomparsa in un bosco a Serle, in provincia di Brescia il 20 luglio mattina, intorno alle 11,30. La ragazzina di cui si sono perse le tracce, ricostruisce Il Giornale, si trovava in una zona boschiva in compagnia di altri suoi coetanei, tutti con problemi di disabilità. Un gruppo di 15 giovanissimi che sarebbe dovuto essere accudito e sorvegliato con cura ...