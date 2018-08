Un regalo per Genova | l' idea di ponte di Renzo Piano guarda al futuro

Belen si commuove per il tenero regalo del figlio Santiago : il video su Instagram : La showgirl non riesce a trattenere l'emozione per il tenero gesto del figlio che le ha riservato un'inaspettata sorpresa

Civitanova - ruba cibo per fame : i gestori del negozio non denunciano e gli fanno un regalo : La triste vicenda di cui si sta per parlare si è verificata a Civitanova Marche, piccolo comune in provincia di Macerata, dove un uomo di cinquantatré anni è stato sorpreso a rubare del cibo all'interno del magazzino di uno chalet presente sul lungomare Piermanni. Triste, perché l'episodio fa riflettere su quella che è la situazione economica attuale dei cittadini del nostro Paese, visto che il furto è avvenuto perché il soggetto in questione ...

Il senzatetto le regalò 20 dollari - ora l'accusa : "La raccolta fondi per ringraziarmi è finita in Bmw e vacanze" : Lo scorso ottobre, Kate McCloure era rimasta bloccata senza benzina su una strada in Philadelphia. Il senzatetto Johnny Bobbitt le aveva prestato i suoi ultimi 20 dollari, per aiutarla a tornare a casa. Il gesto era stato apprezzato dalla ragazza, che ha deciso di ringraziarlo, avviando una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe, da destinare al senzatetto. La storia si era diffusa sui social e in molti hanno voluto aiutare il giovane ...

La gara per il 5G e quell’involontario regalo italiano ai francesi di Iliad : A settembre le gare per le nuove frequenze. Si riaccende la polemica: la compagnia d’Oltralpe vincerà automaticamente. I dubbi di Fi e Pd....

Maltempo Veneto - il sindaco di Cortina : la prima neve è un regalo per i turisti : “Stanotte è scesa molto la temperatura, ha nevicato sopra i 1.800-1.900 metri e stamattina ci siamo risvegliati con le cime imbiancate. Verso le 12.30 è uscito il sole ed è uno spettacolo: le cime bianche, il cielo azzurro e al di sotto il bosco. E’ un regalo per i turisti, che sono in centro tutti gioiosi: da stamattina fotografano con i cellulari le montagne innevate“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di ...

Alex Belli e Mila Suarez : il regalo per il primo anniversario e un figlio in arrivo : Alex Belli e la fidanzata Mila Suarez sono pronti ad avere un figlio insieme È amore a gonfie vele tra Alex Belli e Mila Suarez. L’attore e la modella hanno di recente festeggiato il primo anniversario insieme e lo hanno fatto in grande stile. Come svelato dall’attore al settimanale Diva e Donna, per l’occasione Alex […] L'articolo Alex Belli e Mila Suarez: il regalo per il primo anniversario e un figlio in arrivo ...

Maurizio Costanzo festeggia i suoi 80 anni. Rivela cosa vorrebbe come per regalo di compleanno : Maurizio Costanzo il prossimo 28 agosto spegnerà 80 candeline Il conduttore e giornalista per l’occasione ha deciso di fare tramite il settimanale Chi, in edicola da domani, un bilancio della sua vita privata, ma soprattutto della lunghissima carriera che gli ha regalato grandi soddisfazioni: Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in ...

Carlo Conti si svela : un regalo speciale da Maria De Filippi per il figlio : Carlo Conti, nuove rivelazioni su Maria De Filippi: un dolcissimo regalo Carlo Conti ha rilasciato un’interessante intervista all’ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il noto conduttore sta trascorrendo la stagione estiva in compagnia della sua famiglia. Ormai, il presentatore ha capito di voler dedicare quanto più tempo possibile a sua moglie Francesca […] L'articolo Carlo Conti si svela: un regalo ...

Meghan Markle - il dolce regalo per sua figlia : Meghan Markle è incinta? Mentre Harry e la moglie non confermano la gravidanza (di cui si parla da settimane), l’attrice americana avrebbe già pronto un regalo per primogenita. A svelarlo è la rivista Hello! a cui nel 2015 Meghan – un anno prima di conoscere Harry – aveva rilasciato un’intervista in cui parlava di un gioiello acquistato per la figlia che avrebbe avuto un giorno. Si tratta di un orologio Cartier, comprato ...

MotoGP Austria - Rossi : «Per il podio serve un regalo» : SPIELBERG - Lontano dai primi, addirittura fuori dai dieci in condizioni di asciutto mentre sul bagnato la Yamaha ha fatto in tempo a chiudere la top ten. Non può essere soddisfatto Valentino Rossi al ...

“Bocciato”. Ma Tina Cipollari non bada a spese - il regalo per il figlio è super : Dopo le voci sulla presunta gravidanza – poi smentita – e in attesa che ricominci la guerra mediatica con Gemma Galgani, ecco che Tina Cipollari, la regina di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori. Stavolta c’entra il figlio maggiore che l’opinionista ha avuto dall’ormai ex marito Chicco Nalli, Mattias. Il ragazzino, è stato bocciato e dovrà ripetere la prima media, ciononostante la mamma famosa ha deciso di consolarlo con un regalo molto ...

Una casa da sogno per Wanda Nara - il super regalo di Icardi alla moglie è sul Lago di Como : I ringraziamenti della moglie su Instagram. Nei giorni scorsi i due erano stati visti spesso nella zona in cerca della casa ideale

Livorno - muore mentre assiste al concerto della figlia/ Martina Salsedo : “Era lì per farmi l'ultimo regalo” : Livorno, muore mentre assiste al concerto della figlia. Tragedia durante l'esibizione di Martina Salsedo: “Era lì per farmi l'ultimo regalo, ma io non lo sapevo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Monte Bianco - tre italiani dispersi : uno è un militare del soccorso alpino. La scalata era un regalo di compleanno : Risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco tre ragazzi italiani che da martedì 7 non hanno più dato notizie alla famiglia. La salita era un regalo di compleanno per Luca Lombardini, 31 anni appena compiuti, che aveva deciso di festeggiare con la fidanzata Elisa Berton, 27 anni, e il fratello Alessandro, militare del soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino). Partiti per raggiungere la vetta dei Grands ...