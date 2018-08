“Un ragazzo d’oro” Terribile impatto | giovane centauro vittima della strada Il commosso

caffeinamagazine

: ?? @OfficialAllegri: «@Cristiano è un ragazzo che si mette sempre in discussione e molto competitivo. E' un campione… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «@Cristiano è un ragazzo che si mette sempre in discussione e molto competitivo. E' un campione… - juventusfc : ?? @OfficialAllegri: «#Cancelo sa fare inserimenti da mezz'ala. E' un ragazzo di qualità che sa tirare fuori cose im… - mannocchia : Ieri a Velika Kladuša, Bosnia, un ragazzo, Mohammad, mi ha detto che non riesce più a dormire da quando ha visto il… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Lacrime e dolore tingono le giornate d’agosto. Tanti, troppi gli incidentili che si trasformano in tragedia e che strappano via, dalla vita terrena, i propri cari a familiari e amici. L’ennesimaè undi ventinove anni, Francesco Galeotti, morto a Carpineto Romano, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Ilstava facendo un giro per le vie dei monti Lepini in sella alla sua nuova moto, una ducati 848 bianca quando, per causa ancora da accertare, si è scontrato con un camioncino che trasportava frutta e che scendeva verso Colleferro. Il violentoè avvenuto in via Montelanico, tra i comuni di Segni e Montelanico. Sul posto i carabinierilocale stazione e gli operatori del 118 che hanno fatto del tutto per salvarlo ma sfortunatamente non ci sono riusciti.Per ilventinovenne sono ...