Un governo del Pil per l' Italia che non cresce

Triua smentisce Di Maio : "governo non supererà il 3% del deficit/PIL" : Il ministro dell'economia Giovanni Tria smentisce il vicepremier Luigi Di Maio. Nel corso di un'intervista a Il Fatto Quotidiano il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico ha affermato che il reddito di ...

Francia - si dimette il ministro dell'Ecologia : 'L'ambiente non è più una priorità di questo governo' : Il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot , ha deciso di rassegnare le sue dimissioni. Una scelta che ha comunicato ai microfoni dell'emittente radiofonica France Inter e che per ...

Basta emergenze - il governo del cambiamento deve attuare un piano strategico di sviluppo : ... anche per attrarre investimenti cinesi nelle imprese italiane, soprattutto a favore dei comparti innovativi della nostra economia. Il ruolo dei capitali esteri è utile per sostenere i nostri nuovi ...

Nicolas Hulot si è dimesso da ministro dell'Ecologia del governo francese : Il ministro della Transizione ecologica francese, Nicolas Hulot, ha annunciato questa mattina ai microfoni di France Inter che lascerà il governo, avendo ormai la sensazione che l'ecologia non sia una priorità.Hulot ha affermato di non aver ancora avvertito il premier Edouard Philippe né il presidente Emmanuel Macron: "È una decisione fra me e me". Aggiungendo poi che la sua azione ha permesso soltanto "piccoli passi" ...

[Il ritratto] Fusaro - il filosofo bello che difende in tv il governo del cambiamento. E sogna la guerra tra popolo ed élite : L'ultimo Grande Difensore di questo governo è un giovane filosofo di bell'aspetto, phisique di ruolo e parlantina spigliata, che magari non è sempre molto coerente con quel che diceva in passato ...

"Salvini del c..." - "fascisti di m..."Migranti attaccano il governo : Ecco il video virale di Lamin Ceesay, rapper gambiano che vive a Salerno, che insieme a due amici ha affittato un pedalò e simula così il loro ritorno in Africa, indirizzando il videomessaggio al ministro dell'Interno, Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Cosa rispondono i funzionari Ue quando il governo prova a vendergli i migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

Monti : 'Bisogna sgamare il gioco del governo; vedo cose che mettono in pericolo il Paese' : In occasione della puntata di questo lunedì 27 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto il professor Mario Monti, ex Premier e attuale Senatore a vita, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti economici e politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Monti: 'Mentre si parlava di Diciotti e di Salvini l'Italia ha cambiato posizionamento geopolitico' Mario Monti ha esordito dicendo: Non è chiaro verso quale destinazione di ...

Maurizio Martina - questo governo ha fallito - i 5 Stelle succubi della Lega di Salvini : Polemico e duro attacco di Maurizio Martina ai danni del governo Un ministro indagato e un presidente del Consiglio che non interviene. Per il segretario del Pd Maurizio Martina, intervistato dalla Stampa, Lega e M5S “hanno dimostrato incoerenza e incapacità. Il governo ha fallito e l’Italia è più debole” e da Conte solo un “silenzio inaccettabile” sulla situazione del suo ministro. Il premier “non può sottrarsi alla responsabilità di ...

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...

Post sisma - la Giunta approva la delibera per lo stato di emergenza e chiede 4 milioni di euro al governo : I fondi per l'avvio delle attività di soccorso, di assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, prima di una ricognizione definitiva dei fabbisogni CAMPOBASSO. La Giunta regionale del ...

Ilva - i sindacati scrivono a Conte e Di Maio : “Incontro urgente. Il governo dica vuol fare dell’Ilva o scioperiamo” : Una “richiesta di incontro urgentissima” per “conoscere le decisione che il governo intende assumere”. E se non ci sarà un “sollecito riscontro” è pronta “una iniziativa di mobilitazione dell’intero gruppo Ilva e del suo indotto”. Con una lettera firmata dai segretari generali, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e Usb chiedono al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro dello Sviluppo ...

Quanto guadagnano i ministri del governo Conte : la classifica dopo la dichiarazione dei redditi. Chi è il più ricco : Il premier Giuseppe Conte vanta un reddito imponibile di 370.314 euro nell’ultima dichiarazione dei redditi. Per l’incarico di presidente del Consiglio percepirà invece, secondo legge, poco più di 100mila euro l’anno. Dalle dichiarazioni dei redditi dei componenti del governo si intuisce anche la passione del premier per le automobili: Conte dichiara, senza specificare il modello, una vettura con 32 cavalli fiscali, pari a ...

Tria : "governo non cerca compratori del debito italiano in Cina" : 'La missione del Governo italiano in Cina non ha come scopo quello di cercare compratori per i titoli del debito pubblico. Lo ha detto il Ministro dell'Economia Giovanni Tria in visita in Cina nel