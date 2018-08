Un filtro “al contrario” per la medicina

wired

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Unche si lascia attraversare dalle particelle più grosse e trattiene quelle minuscole: non siamo abituati, nella vita di tutti i giorni, a questo approccio per la separazione delle sostanze, ma si tratta invece di un’esigenza molto nota agli scienziati, e non solo. Pensiamo infatti a membrane semi-permeabili che possano lavorare all’interno del corpo umano nel trasferimento di nutrienti o farmaci, o ai sistemi atti a trattenere molecole indesiderate, come quelli per depurare le acque di scarico. A metterne a punto l’ultimo prototipo, un team di ricercatori in ingegneria meccanica, biomedica e scienze dei materiali della Pennsylvania State University, che ha appena pubblicato il progetto su Science Advances. Il sistema si basa di fatto su materie prime tra le più semplici: acqua, in primis, e un tensioattivo (una di quelle sostanze presenti nei comuni ...