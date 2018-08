Un campanello d' allarme dal Kerala su crescita e sviluppo

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Le immagini delle inondazioni e frane nel, noto come "il paese di Dio", dovrebbero rappresentare und'per tutto il mondo. Dovremmo chiederci se siamo su un percorso disostenibile. Il 9 settembre sarò al Sana di Bologna per presentare il Manifesto "food for health" (Cibo per la salute), curato da Navdanya international ed edito da Terra nuova edizioni. In questo documento programmatico, che incorpora i contributi di alcuni dei maggiori esperti mondiali nei settori della sanità e della salute, si propone un nuovo paradigma basato sui sistemi alimentari locali, ecologici e diversificati. Un sistema che sia rispettoso dell'ambiente e che non si limiti a sfruttarne le risorse nell'immediato, ignorando i danni sul medio e lungo periodo.Quanto avvenuto innon è dunque un evento da addebitare esclusivamente alla tragica ...