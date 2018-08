Un brindisi all' alluvione | Livorno come L' Aquila

Livorno come L'Aquila - brindisi per l'alluvione costata la vita a 9 persone : imprenditori indagati : A Livorno come alL'Aquila per il terremoto, al telefono c'era chi si diceva pronto a brindare per l'alluvione del settembre 2017 in cui morirono 9 persone: 'Ci siamo allarmati quando da alcune ...

brindisi - l’emiro torna dall’anziana che l’aveva ospitato per ringraziarla : Il suo yacht da 124 metri ha attraccato nel porto di Brindisi: con la scorta e i suoi familiari, Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar, è tornato nelle stradine dell’antico quartiere delle Sciabiche, per cercare una «vecchia amica», Teresa Borsetti. La donna, 89 anni, che vive in un piccolo appartamento al piano terra, una ventina di anni fa lo aveva ospitato a casa sua: lui stava cercando disperatamente un bagno, e Teresa gli ha messo ...

Incidente a brindisi - muore 21enne. Arrestato l'amico alla guida : aveva assunto alcol e cannabis : Incidente alle 3 di notte sulla strada per Tuturano: il conducente di una Mini Cooper ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Matteo Machì, che era seduto sul sedile posteriore, è morto

Animali - brindisi : sparano e danno fuoco alla cagnolina : Uccisa con un colpo di pistola e poi bruciata la piccola Akira, come denuncia l’associazione Guardia dell’Ambiente. La cagnolina, una femmina di 4 anni, è stata ritrovata senza vita dalla sua padrona nello stabile di un parente, tra San Michele Salentino e Ostuni, dove l’aveva lasciata temporaneamente. “Non sappiamo se ancora agonizzante o morta sul colpo, le indagini avviate per il tramite dei Carabinieri faranno ...

il bilancio del servizio straordinario della della Compagnia Carabinieri di brindisi per la prevenzione e il contrasto all'intermediazione ... : ... nonché sulla posizione dei braccianti, attività iniziata nello scorso mese di luglio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, i recentissimi luttuosi fatti di cronaca avvenuti nella ...

Operazione decoro a brindisi : via alle pulizie nei quartieri : Brindisi - 'Qui ci sono bambini che giocano in piazza fra topi che passeggiano'. E ancora: 'C'è un'invasione di blatte e scarafaggi'. Lamentele dalle periferie, soprattutto dai quartieri Sant'Elia e ...

brindisi - conflitto a fuoco con la polizia davanti alla banca nella notte : bandito resta ucciso : I banditi hanno tentato un furto allo sportello automatico della banca Popolare di Bari, ma sono stati sorpresi dalla polizia nel cuore della notte. Nel conflitto a fuoco uno dei presunti malviventi è rimasto ucciso. I suoi complici hanno dato vita ad un inseguimento terminato poi con la cattura degli stessi malfattori.Continua a leggere

Alga tossica in Puglia : allarme Arpa/ Ultime notizie - da Bari a brindisi : bandiere rosse e divieto balneazione : Alga tossica in Puglia: allarme Arpa. Ecco quali sono le coste monitorate e dove sono stati registrati i livelli di allerta che hanno fatto scatare i divieti di balneazione.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:56:00 GMT)

La SSD brindisi F.C. - a pochi giorni dall'elezione a Sindaco di brindisi del dott. Riccardo Rossi - esprime i più sentiti complimenti verso ... : Allo stesso si rivolge l'auspicio, essendo la scrivente una società sportiva, di una sinergia ed unità di intenti con l'ufficio istituzionale che rappresenta, essendo lo sport un forte volano per ...

Migranti - la relazione della Dia : “Gli ex contrabbandieri brindisini riconvertiti all’immigrazione clandestina dalla Grecia” : Gli ex contrabbandieri brindisini, “storicamente contigui” agli ambienti della Sacra Corona Unita, si sono “riconvertiti” all’immigrazione clandestina come nuovo “core business”. È quanto sostiene la Direzione investigativa antimafia nell’ultima relazione semestrale. I vecchi uomini della mala dell’Alto Salento hanno quindi trovato un nuovo canale per ‘fare cassa’ oltre a ...

Cristiano Ronaldo - Juventus niente festa all'Allianz Stadium/ Ultime notizie - brindisi con la mamma : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:36:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus – In Grecia il primo brindisi col Presidente Agnelli : la FOTO : Calici in mano e grandi sorrisi: la prima FOTO di Cristiano Ronaldo col Presidente della Juventus Andrea Agnelli Il mercato italiano ha distolto tutta l’attenzione che tutto il mondo doveva riporre oggi, sulla prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018, tra Francia e Belgio. Cristiano Ronaldo e l’annuncio ufficiale della Juventus sull’arrivo del calciatore portoghese nel club bianconero hanno sconvolto tutto il mondo ...

Pistola elettronica : via libera alla sperimentazione anche a brindisi : Brindisi - La città di Brindisi è fra le 11 selezionate dal ministero dell'interno per la sperimentazione del Taser. Il via libera è arrivato oggi , 5 luglio, , con la firma apposta dal ministro dell'...

False certificazioni per ottenere gli alloggi popolari : la Finanza denuncia 67 persone - Senza Colonne News - Quotidiano di brindisi : I finanzieri della Compagnia di Ostuni hanno eseguito una complessa attività investigativa nei confronti di numerosi soggetti che, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per la ...