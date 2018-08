UE | ULTIMATUM ALL' ITALIA SE NON VERSERA' I CONTRIBUTI Di Maio | gli ipocriti e il nodo

Diciotti - oggi il vertice europeo. Bruxelles irritata dall’ULTIMATUM di Di Maio : Il presidente del Parlamento europeo Tajani (Forza Italia): «Spero si sia trattato di una battuta. Vedo solo una sfida elettorale tra i due vicepremier, il bilancio va usato come arma ma non così»

Uomini e Donne - ULTIMATUM di Gemma alla redazione : o lei o Giorgio : Prima annuncia di voler cercare l’amore altrove, poi dice che tutti l’hanno frainteso: Giorgio Manetti non sembra intenzionato a voler mollare la sedia a Uomini e Donne, il programma che l’ha reso famoso. Ma questo suo dietrofront potrebbe incontrare qualche ostacolo. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo (anno VII – N.33) dietro le quinte del programma gira voce che “Gemma avrebbe posto una sorta di ultimatum ...

ULTIMATUM alla compagnia aerea low cost : "Stop ai voli se continuano i disservizi" : L'Enac "avverte" Volotea a seguito dei numerosi disservizi durante la prima parte dell'estate, minacciando la sospensione...

Sulle Olimpiadi Sala lancia l'ULTIMATUM al governo gialloverde : E’ un vero e proprio ultimatum quello inviato dal sindaco di Milano Beppe Sala al presidente del Coni, Giovanni Malagò, con una punta di amarezza. “Con rammarico – scrive Sala – constato che nella scelta della candidatura per i Giochi Olimpici e Paraolimpici 2026 le ragioni della politica stanno pre

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ULTIMATUM al Real Madrid - Monchi prepara assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Inter - ULTIMATUM all'Atletico : Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko entro il fine settimana : L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid. ' All'Inter c'è fiducia e l'operazione è considerata molto aperta e 'calda'. La volontà è quella di regalare in ...

Prezzi opachi e abusi : Airbnb - ULTIMATUM dall'Europa sul rispetto dei consumatori : MILANO - Pratiche commerciali sleali, clausole contrattuali abusive, consumatori non tutelati: sono le dure accuse della Commissione Ue ad Airbnb, la quale ha tempo fino a fine agosto per correggere i ...

FLORENZI ALL'INTER?/ Roma - Monchi smentisce ULTIMATUM al giocatore : "Sono fiducioso" : FLORENZI sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma. Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:48:00 GMT)

Florenzi all'Inter/ ULTIMATUM Roma : firma del rinnovo oppure addio : Continua la caccia al terzino destro dell'Inter, il primo nome è quello di Florenzi. L'esterno della Roma, se non firma il rinnovo del contratto, viene messo sul mercato(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Germania - da Seehofer ULTIMATUM alla Merkel : “Svolta sui migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...