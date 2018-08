Ue | Salvini | no lezioni da Macron | smetta di destabilizzare Libia

Orban : "In Ungheria Salvini è amatissimo - vincerebbe le elezioni" : "In Ungheria Salvini gode di molto rispetto, se si candidasse vincerebbe". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban, nella conferenza stampa dopo l'incontro in prefettura a MIlano con il ministro ...

Orban : l'immigrazione si può fermare - Salvini è il mio eroe | Il ministro : no lezioni da Macron : Ampia convergenza tra Budapest e Roma su come gestire i flussi migratori e su come l'Europa debba cambiare linea. Il premier: Salvini non indietreggi. Il leghista: "Macron apra Ventimiglia".

Diciotti - fermati 4 uomini : sono i presunti scafisti/ Governo ha rischiato : Salvini - "vi porto a elezioni" : Diciotti, retroscena Matteo Salvini:"Vi porto a elezioni e mi prendo l'Italia". Così avrebbe reagito il ministro indagato. Intanto si è concluso lo sbarco dei 150 migranti a Catania.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:30:00 GMT)

DICIOTTI - RETROSCENA Salvini : "VI PORTO A ELEZIONI E MI PRENDO L'ITALIA"/ La reazione del ministro indagato : DICIOTTI, RETROSCENA Matteo SALVINI:"Vi PORTO a ELEZIONI e mi PRENDO l'Italia". Così avrebbe reagito il ministro indagato. Intanto si è concluso lo sbarco dei 150 migranti a Catania.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Diciotti - quello sfogo di Salvini : "Vi porto a elezioni e mi prendo l'Italia" : Matteo Salvini lo ha detto dal palco di Pinzolo: "Sono sudato, ma per un ministro indagato è normale". Quella di ieri è stata una giornata piena, altro che vacanze. Prima lo spinoso caso Diciotti, con le frenetiche telefonate per convincere Albania, Irlanda e poi la Chiesa cattolica a farsi carico dei 150 migranti a bordo. E poi l'indagine aperta dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che dopo tanto interrogare su un fascicolo contro ...

Matteo Salvini indagato - il retroscena-bomba sulle elezioni : 'Se andiamo a votare - mi prendo l'Italia' : La bomba dell'indagine a carico di Matteo Salvini da parte della procura di Agrigento per il divieto di sbarco della nave Diciotti è esplosa mentre il ministro dell'Interno era a Pinzolo, in una sorta ...

Migranti - vertice Ue : niente intesa a Bruxelles/ Ultime notizie Toninelli - con Salvini "no lezioni all'Italia : Migranti, vertice UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie Bruxelles, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Barbara Lezzi replica a Salvini : «Nessuno deve dare lezioni al presidente della Camera» : Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo dovere salvando i migranti grazie alla guardia costiera ed ha dimostrato civiltà ed umanità a dispetto di un'Europa vigliacca e disonorevole. Su questo niente da ...

Salvini : ‘Fico? Fa il contrario del M5s’. Silenzio di Di Maio - reazione di Lezzi : ‘Non dia lezioni alla terza carica dello Stato’ : “Nessuno deve dare lezioni alla terza carica dello Stato”. Barbara Lezzi, ministra per il Sud del Movimento 5 stelle, è l’unica esponente grillina del governo a essere intervenuta in difesa di Roberto Fico subito dopo gli attacchi del collega al Viminale Matteo Salvini. Il botta e risposta delle ultime ore ha avuto come oggetto il caso della nave Diciotti, da tre giorni bloccata nel porto di Catania senza che ai 150 migranti a ...

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessuno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : accordo Lega M5S almeno fino alle elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...

Salvini : Spataro in disaccordo su migranti? si presenti prossime elezioni : Roma – “Sono sorpreso dalle parole del procuratore di Torino. Bloccare i porti non e’ un diritto ma un dovere. Se qualcuno la pensa diversamente puo’ candidarsi alle prossime elezioni”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di una conferenza su un protocollo di prevenzione degli incendi in estate, in merito alle dichiarazioni del procuratore capo di ...

SCENARIO/ La vittoria di Merkel e Salvini prepara nuove elezioni in Italia : L’ultimo Consiglio europeo ha visto di fatto un risultato favorevole ad Angela Merkel e Matteo Salvini. In Italia sembra avvicinarsi un nuovo voto. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:03:00 GMT)MANOVRA CORRETTIVA/ La nuova batosta insieme al pressing di Ue e mercati, int. a F. ForteSPILLO/ La fine di euro e Ue a cui guardano i mercati, di P. Annoni

Salvini a Pontida : 'Governeremo per i prossimi 30 anni. Le elezioni Europee 2019 referendum tra noi ed élite Ue' : E dunque 'fate arrivare in tutta Italia e nel mondo il grido d'amore che c'e qui'. Perché 'la vita è troppo breve per passare il tempo odiando. E noi abbiamo solo il tempo di costruire'. 'Le Europee ...