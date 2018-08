Ue | Rossi | contro nazionalpopulismo serve ampia alleanza tra democratici e sinistre

Rossi contro blu : i favolosi e turbolenti anni Ottanta a Liverpool : Otto campionati in dieci anni, trionfi europei, Charity Shield condivise e finali di Fa Cup. Dal 1980 al 1989 in Inghilterra comandavano Liverpool ed Everton. Tra disoccupazione, hooligans e la tragedia di Sheffield, la città dei Beatles era il centro del calcio di Stefano Ravaglia I giorni di Yesterday e Hard day’s night erano già lontani e consacrati alla storia della musica e di Liverpool. I Beatles cominciavano ...

Platini e Paolo Rossi - l'incontro in Versilia. "Il nostro calcio - amicizia e divertimento" : Perché questi due campioni, così amati dalla gente, vogliono dare ancora tanto allo sport che li ha consacrati: il calcio. Paolo Rossi e Michel Platini sono nomi di personaggi che hanno fatto sognare ...

Governo - Tajani (FI) : “Matrimonio Lega-M5s è contronatura. Salvini dica cosa vuole fare nei pRossimi mesi” : “Bisogna chiedere a Salvini cosa vuole fare e cosa intenda decidere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi…”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue, risponde ai microfoni di L’aria che tira estate su La7, quando gli chiedono di commenta le ricostruzioni stampa secondo le quali Salvini abbia cercato l’avviso di garanzia sul caso Diciotti per andare al voto anticipato e che Fi sia ben felice di tornare alle urne ...

MotoGp Silverstone - Marquez snobba Rossi : "È dura contro le Ducati" : Marquez considera la Ducati l’avversario più pericoloso nella seconda parte di stagione: ma il "Dottore" a Silverstone ha...

Milan - il ritorno di Galli è più lontano : 'Settimana pRossima incontro il Bari' : Filippo Galli , ex giocatore del Milan , nonché ex dirigente dei rossoneri, parla a RMC Sport del prossimo impegno degli uomini di Gattuso a Napoli: 'E' presto per dire chi ha più da perdere tra Napoli e Milan. Probabilmente i partenopei, dovendo continuare il trend positivo e giocando ...

MotoGp - Valentino Rossi contro Yamaha : attacco "al veleno" : Alta tensione prima di Silverstone: "Per me è molto importante capire se Yamaha vuole vincere, ma è anche fondamentale...

MotoGP - Rossi punta il dito contro la Yamaha : "Frustrante non riuscire a migliorare" : "Per me è importante capire se vogliono vincere, ma non sarà nemmeno facile restare secondo in campionato"

A settembre 2018 l’incontro di Vasco Rossi con i fan a Castellaneta Marina : come partecipare alla selezione : Anche quest'anno, tra la fine dell'estate e l'autunno, si rinnova l'appuntamento con l'incontro di Vasco Rossi con i fan: il rocker dopo le fatiche del tour negli stadi e l'annuncio di nuovi concerti nel 2019, sta trascorrendo le vacanze in Puglia, nel suo ben retiro di Castellaneta Marina, ed è lì che accoglierà 50 iscritti al Fan Club per un incontro in cui scambiare impressioni, ricordi e strette di mano. come ogni anno, anche l'ottavo ...

Stadio Ezio Scida - nessuna novità sul riutilizzo dell’intera struttura per il pRossimo campionato dopo l’incontro tra istituzioni comunali e giornalisti : La riunione di questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Crotone, voluta dal Sindaco Ugo Pugliese per incontrare tutti

Danilo Gallinari : “Trent’anni contro corrente La mia pRossima sfida è battere LeBron nel derby” : «Facendomi gli auguri, mio nonno mi ha ricordato in dialetto lombardo che a trent’anni saltava i fossi per lungo, altro che Nba. Oggi ci provo anch’io…». L’ingresso negli «enta» non spaventa Danilo Gallinari, a cui l’8 nel destino – è nato l’8 agosto 1988 – non basta più. «Voglio il dieci in pagella, una vittoria. Ci arriverò, perché il lavoro paga...

Danilo Gallinari : "Trent'anni contro corrente La mia pRossima sfida è battere LeBron nel derby" : 'Facendomi gli auguri, mio nonno mi ha ricordato in dialetto lombardo che a trent'anni saltava i fossi per lungo, altro che Nba. Oggi ci provo anch'io…'. L'ingresso negli 'enta' non spaventa ...

Braccianti morti nel Foggiano - il procuratore : "Mafia non coinvolta" | La marcia dei berretti Rossi contro lo sfruttamento : E' indagato per omicidio colposo plurimo l'autista del mezzo pensante contro cui si è schiantato il furgoncino con a bordo i migranti. "Si tratta di un atto dovuto", spiega la Procura

Braccianti morti a Foggia - i 'berretti Rossi' in marcia contro lo sfruttamento : Dopo i tragici incidenti in provincia di Foggia costati la vita a 12 Braccianti, l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ha promosso la marcia dei "Berretti rossi", dei Braccianti, partita dall'ex ...

Roma - Di Francesco : 'Contro il Real per crescere'. De Rossi : 'Il mio futuro? E' presto' : La Roma nella notte tra martedì e mercoledì, ore 2,05, affronterà a New York il Real Madrid nell'ultima partita della tournée americana. 'Farò ruotare molti giocatori, cercando di portare tutti allo ...