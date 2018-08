Uber | Toyota investe 500 mln per sviluppo auto autonome App vale 72 miliardi dollari

Toyota e Uber si alleano per le auto a guida autonoma : La Toyota ha appena investito $500 milioni in Uber e sta lavorando a stretto contatto con l'azienda per accelerare lo sviluppo e l'implementazione di veicoli a guida autonoma. Con questo si intende ...

Guida autonoma - Toyota investe 500 milioni di dollari in Uber : La Toyota e Uber hanno deciso di ampliare l'accordo siglato lo scorso febbraio per lo sviluppo dei veicoli a Guida autonoma. Inoltre la Casa giapponese ha in programma di effettuare un nuovo investimento nel capitale dell'azienda statunitense di ride-hailing.Un'iniezione di capitali da mezzo miliardo. In particolare, la Toyota investirà 500 milioni di dollari nel capitale di Uber rafforzando così una partecipazione azionaria frutto di un ...

