Turista danese violentata a Rimini da ambulante del Bangladesh già denunciato tre volte

Violenta Turista danese - arrestato venditore ambulante di rose a Rimini : Una turista danese di 26 anni è stata Violentata domenica all'alba, a Rimini, da un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. Nel giro di 24 ore, i Carabinieri lo hanno individuato e arrestato.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia, era stato già denunciato per tre volte per violenza sessuale: due nei confronti di maggiorenni una nei confronti di una minorenne. Nella ...

Brescia : Turista danese violentata - arrestati tre giovani (2) : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – La ragazza, diciassettenne, che si trovava nella località sul lago di Garda insieme alla famiglia per trascorrere un periodo di vacanza, aveva denunciato di aver subito palpeggiamenti e avances ‘aggressive’ da parte di un gruppo di ragazzi nei pressi di una discoteca dove aveva trascorso la serata insieme al fratello più grande, di 22 anni, anche lui aggredito. I fatti erano avvenuti intorno alle 4 ...

