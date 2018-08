Turchia | Moody' s taglia il rating di 18 banche

Rating della Turchia decassato : Moody's e S&P danno un altro schiaffo ad Ankara : Come se no lo fosse già abbastanza, la crisi della Turchia si arricchisce di un nuovo episodio che la aggrava ulteriormente. La scorsa notte infatti le agenzie di Rating Moody e Standard & Poor’s hanno declassato il Rating portandolo a "junk" (spazzatura). E se per S&P l'outlook rimane stabile, per Moody’s invece peggiora a "negativo". Le motivazioni delle agenzie di RatingMoody aveva già colpito il Rating sovrano turco nel 2016, mentre ...